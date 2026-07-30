"อนันต์นที" โค่นมือวาง 1 ทะยานชิง “ณิชวรัชญ์” มีลุ้นแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยว-คู่หวดเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 4 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2569 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยว อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ นักหวดไทย มือ 392 เยาวชนเอเชีย ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ระเบิดฟอร์มม้ามืด กรุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ หลังจากเล่นได้ยอดเยี่ยม โค่นมือวาง 1 ของรายการ คาเมรอน แพรตต์ลีย์ จากฮ่องกง มือ 56 เยาวชนเอเชีย โดยตัดเชือกชนะทั้ง 2 เซต 6-1, 6-4
อนันต์นที ทะยานเข้าไปชิงชนะเลิศกับ เรวัน อมาราสิงเห มือ 119 เยาวชนเอเชีย และมือวาง 3 จากศรีลังกา ที่ในรอบรองฯ เอาชนะ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ มือ 136 เยาวชนเอเชีย และมือวาง 6 จากไทย 2-0 เซต 6-4, 6-1
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข มือวาง 1 และมือ 67 เยาวชนเอเชีย ต้องออกแรง 3 เซต หลังพ่ายเซตแรกให้แก่ ซาง ยุก ยิง มือวาง 4 จากฮ่องกง และมือ 99 เยาวชนเอเชีย ก่อนที่ ณิชวรัชญ์ จะเรียกฟอร์มเก่งออกมากู้สถานการณ์ไว้ได้ทัน คว้าชัย 2 เซตรวด แซงเอาชนะไป 2-1 เซต 3-6, 6-2 และ 6-1
ณิชวรัชญ์ เข้าไปชิงแชมป์กับ ชิโอริ อิซึกะ ชาวญี่ปุ่น ที่มาจากรอบคัดเลือก ซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชีย และในรอบตัดเชือกชนะ อลิซ คาร์โดซี จากออสเตรเลีย มือวาง 5 และมือ 114 เยาวชนเอเชีย 2-0 เซต 6-1 และ 6-3
นอกจากนี้ ณิชวรัชญ์ ยังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในประเภทหญิงคู่ได้ด้วย หลังจากผนึกกำลังกับ จันทรรัตน์ ธรานิศร เอาชนะคู่มือวาง 4 เคเยนน์ ลิม จากสิงคโปร์ กับ ออเรลี ลอยด์-หว่อง จากฮ่องกง ในรอบรองฯ 2-0 เซต 6-1, 6-0