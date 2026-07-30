อุ้ม-นพรุธพงษ์" เดินหน้าสะสมประสบการณ์บนเวทียุโรป ลุย โมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพ ที่มัญญี-กูร์ ราวด์

"อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยังคงลงสนามเก็บประสบการณ์บนแผ่นดินยุโรปในรายการโมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพอย่างต่อเนื่องภายใต้สังกัดฮอนด้า เอเชีย-ดรีม เรซซิ่ง จูเนียร์ ทีม โดยใช้รถหมายเลข 98
สำหรับ "อุ้ม-นพรุธพงษ์" เติบโตมาจากโครงการ “Honda Academy Thailand” ก่อนจะสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียเมื่อฤดูกาล 2025 ที่ผ่านมาโดยสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 รายการอิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ที่บุรีรัมย์ก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ 5 ของเอเชีย จากนั้นนักบิดดาวรุ่งไทยก็ได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ในคลาส AP250 และทำผลงานได้อย่างสุดแข็งแกร่งด้วยการคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 ได้ในเรซแรกก่อนจะพัฒนาผลงานคว้ารองแชมป์ได้ในเรซที่ 2
ผลงานและความมุ่งมั่นของ "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ได้รับการสานต่อและสนับสนุนจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนและลงแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์กับสนามระดับโลกในทวีปยุโรป โดยล่าสุด "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ลงสนามแข่งขันรายการโมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพ 2026 สนามที่ 4 ณ เซอร์กิต เดอ เนแวร์ มัญญี-กูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
สนามนี้ "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ต้องต่อสู้แย่งชิงอันดับเพื่อสร้างผลงานกับนักบิดดาวรุ่งจากทั่วโลกกว่า 54 คน โดยนักบิดดาวรุ่งไทยมุ่งมั่นพยายามอย่างสุดกำลังจนสามารถคว้าอันดับที่ 9 ในรอบ Last Chance ท่ามกลางนักบิด 25 คนในรอบนี้ ซึ่งแม้จะไม่สามารถเข้าสู่รอบเมนเรซได้ แต่ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญตามแผนงานที่วางไว้
ศึกโมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพ 2026 สนามถัดไป จะแข่งขันที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนนี้
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