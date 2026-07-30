นับถอยหลัง 50 วันศึกเอเชียนเกมส์ เจ้าภาพญี่ปุ่นเตรียมจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ กกท. ส่งทีมศึกษามาตรฐานการจัด

นับถอยหลัง 50 วัน มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ญี่ปุ่นเจ้าภาพเตรียมจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจัดวิ่งเฉลิมฉลอง ขณะที่ กกท. เตรียมส่งทีมงานไปศึกษาและเก็บข้อมูลระบบการจัดการแข่งขันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่วนช่อง T SPORTS 7 ผนึกพันธมิตร ถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมและเชียร์เต็มอิ่มจุใจ
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า เหลือเวลาอีกเพียง 50 วันก็จะถึงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของทวีปเอเชีย อย่างเอเชียนเกมส์แล้ว โดยเจ้าภาพญี่ปุ่น ได้เตรียมจัดพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนาโกยา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ที่ปราสาทนาโกยา ซึ่งเปลวไฟจากเมืองนาโกยา จะถูกรวมเข้ากับเปลวไฟจากเมืองเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ของญี่ปุ่นในอดีต ได้แก่ โตเกียว ปี 1958 และ ฮิโรชิมา ปี 1994 จากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวิ่งคบเพลิงทั่วจังหวัดไอจิ ผ่านเส้นทางทั้ง 40 เทศบาล ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 กันยายน 2569
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ญี่ปุ่นได้ดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา รวมถึงแจ้งมาตรการการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงไปแล้ว ส่วนประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันในการสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินไปเข้าร่วมการแข่งขัน โดยครั้งนี้จะมีนักกีฬาบางส่วนพักในหมู่บ้านนักกีฬา และบางส่วนได้พักบนเรือสำราญที่จัดเป็นที่พักนักกีฬาเช่นเดียวกัน ซึ่ง กกท. จะแบ่งทีมไปดูแลนักกีฬาทั้ง 2 ส่วน พร้อมตั้งศูนย์ไทยเฮาส์เหมือนที่เคยทำมาตลอดทุกครั้ง
“นอกจากนี้ กกท. จะได้ส่งทีมงานไปศึกษาและเก็บข้อมูลระบบการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาของเจ้าภาพด้วย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะญี่ปุ่นเป็นชาติที่มาตรฐานสูงมากในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนี้ อีกทั้งยังเคยจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว มาแล้ว เชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาในวันข้างหน้า”
ดร.ก้องศักด กล่าวในตอนท้ายว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T SPORTS 7 จะเป็นสถานีหลัก ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ช่อง NBT, MONOMAX SPORTS, one 31, ไทยรัฐทีวี ช่อง 32, PPTV HD 36 และ AIS PLAY ในการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมและเชียร์ไปพร้อม ๆ กันอย่างเต็มอิ่มจุใจตลอดการแข่งขัน
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น แข่งขันทั้งหมด 43 ชนิดกีฬา ชิง 469 เหรียญทอง ประกอบด้วย กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, โปโลน้ำ และ ระบำใต้น้ำ), ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, เบสบอล-ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล, มวยสากล, เบรกกิ้ง, ปาเดล, เรือแคนู-คายัค, คอมแบตสปอร์ต (ยูยิตสู, คูราช และ เอ็มเอ็มเอ), คริกเกต, จักรยาน, ขี่ม้า, อีสปอร์ต, ฟันดาบ, ฮอกกี้, ฟุตบอล, กอล์ฟ, ยิมนาสติก, แฮนด์บอล, ยูโด, กาบัดดี้, คาราเต้, ปัญจกีฬาสมัยใหม่, เรือพาย, รักบี้ฟุตบอล (7คน), เรือใบ-วินด์เซิร์ฟ, เซปักตะกร้อ, ยิงปืน, สเกตบอร์ด, ปีนหน้าผา, สควอช, เซิร์ฟ, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส-ซอฟต์เทนนิส, ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล (ในร่ม-ชายหาด), ยกน้ำหนัก, มวยปล้ำ, วูซู และ เทคบอล