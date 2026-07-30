“วิมลรัตน์” จัดมีมพรีเซ็นต์ หลังเจอบอลหลุด QC ตอนซ้อม ก่อนมีคิวประเดิมลูกยางซีวีคัพที่เวียดนาม

ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงซ้อมที่เวียดนาม วันแรก ก่อนทำศึกซีวี คัพ 2026 สนาม 1 ก็มีมีมขำๆให้แฟนๆและนักกีฬาไทยได้แซวกัน หลังเจ้าภาพจัดลูกบอลแบบลิมิเต็ด สภาพมีตำหนิ เหมือนหลุด QC มาให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยมาซ้อม
เห็นแบบนี้ “น้องไก่” วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ นักตบลูกยางสาวไทย เลยหยิบขึ้นมาทำมีม พรีเซ็นต์ให้ทีมตากล่องประจำทีมได้กดภาพซะเลย ซึ่ง "น้องไก่" ทำหน้าภูมิใจนำเสนอมาก หลังได้เห็นสภาพลูกบอลดังกล่าวที่ผ่านศึกมาอย่างตรากตรำ เรียกว่าสู้ชีวิตสุดๆ
สำหรับ วอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 สนามแรก ที่ประเทศเวียดนาม จะแข่งระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2569 โดยเกมแรกวันศุกร์ ที่ 31 ก.ค.นี้ ไทย จะประเดิมสนามพบ อินโดนีเซีย เวลา 16.00 น. ตามเวลาไทย