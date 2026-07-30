แฟนลูกหนังจับโป๊ะโกลลาว ดึงมือกลับปล่อยบอลพุ่งเข้าประตู นัดพ่ายมาเลย์ 0-4 อาเซียนคัพ 2026

แฟนลูกหนังในโลกออนไลน์พากันจับพิรุธของ แก้วอุดร สุวรรณสังโส ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติ สปป.ลาว ที่มีจังหวะเซฟสุดแปลก ในเกมที่ทีมพ่าย มาเลเซีย ขาดลอย 0-4 ศึกอาเซียนคัพ 2026
ช็อตดังกล่าวเป็นจังหวะท้ายเกมที่เจ้าตัวพุ่งตัวเตรียมรับลูกฟรีคิกของ วาน คูเซน นักเตะมาเลเซีย ซึ่งบอลพุ่งมาตรงตัวและไม่ได้เข้าเหลี่ยมมุมหนีมือแต่อย่างใด ทว่ามือกาวรายนี้ตัดสินใจหดมือกลับในจังหวะสุดท้าย ปล่อยให้บอลลอยเข้าตาข่ายไปอย่างง่ายดาย
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงบนโลกออนไลน์ แฟนบอลจำนวนมากพากันตั้งคำถามถึงเจตนาและมองว่าจังหวะนี้ดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่อีกด้านก็มีแฟนบอลบางส่วนออกมาแก้ต่างว่า ผู้รักษาประตูอาจจะประเมินวิถีบอลพลาด หรือดึงมือกลับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บในจังหวะที่ตัวกำลังจะตกลงสู่พื้น