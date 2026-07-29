สไตล์หรือข้ออ้าง “บอยเขมร” อินฟลูฯกัมพูชาตอกกลับทัวร์ไทย ปมนักตบกัมพูชาลูบเท้าหลังจับมือผู้เล่นไทย ศึกซีวี คัพ 2026

กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดสนั่นโลกออนไลน์ ที่ทำเอาแฟนลูกยางไทยถึงกับมองบน เมื่อ “บอยเขมร” อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังของกัมพูชา ออกโรงอัดคลิปวิดีโอตอกกลับชาวเน็ตไทยอย่างดุเดือด หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักวอลเลย์บอลทีมชาติกัมพูชา ในศึกวอลเลย์บอล ซีซี วัพ 2026 สนาม 2 ที่ผ่านมา
ชนวนเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยนักกีฬาของทั้งสองทีมได้เดินจับมือกันตามมารยาทสากล ทว่าหลังจากที่นักตบลูกยางกัมพูชาจับมือกับนักกีฬาไทยเสร็จสิ้น กลับก้มตัวลงเอามือไปเช็ดเท้าทันทีเกือบทั้งทีม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่าไร้ซึ่งสปิริตและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จนทัวร์ไทยพากันเข้าไปคอมเมนต์ถล่มบนโลกโซเชียล
ล่าสุด “บอยเขมร” ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ โดยเจ้าตัวชี้แจงแทนนักกีฬาว่าได้มีการพูดคุยกันแล้ว และลั่นวาจาว่า “มันเป็นสไตล์ ไม่ได้ทำตัวไร้สปิริต” พร้อมทั้งฝากบอกแฟนๆ ฝั่งไทยว่า “อย่าคิดเยอะ”
นอกจากนี้ ในคลิปดังกล่าว บอยเขมร ยังได้ระบุมูลเหตุและพ่นคำหยาบตอกกลับฝั่งไทยอย่างเผ็ดร้อนว่า “มันเป็นสไตล์ของกลุ่มของเขา ไม่ได้เหยียด หรืออะไรเลย เพราะฉะนั้นหัดนำเสนออะไรที่เป็นความจริงหน่อยนะ พวกxึง วันๆ ไม่มีอะไร xึหาเรื่องตลอดนะไอxัส จบเนอะ ไม่มีอะไร มันเป็นสไตล์ของกลุ่มของเขา