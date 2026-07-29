5 ทีม 2 รุ่นการันตีเข้ารอบ! GLO Cup 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศเปิดฉากวันแรกสุดคึกคัก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 THE FINAL ซึ่งจัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดฉากการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 โดย 32 ทีมจาก 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ลงสนามแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มวันแรกอย่างเข้มข้นที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อไล่ล่าตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้าย
หลังผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก 7 ภาคทั่วประเทศทำให้ได้ 32 ทีมที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่นสำหรับการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยรอบแรกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนดวลกันในระบบน็อกเอาต์เพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทย
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา แชมป์ภาคตะวันออก โชว์ฟอร์มสมราคาหนึ่งในทีมเต็ง หลังเก็บชัยชนะเหนือ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ 4-0 และเฉือนชนะ พราม แบงค็อก U13 2-1 คว้าชัย 2 นัดรวด มี 6 คะแนนเต็ม พร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกของการแข่งขัน
ขณะที่ P.W.K. Academy ประสาทวิทยาคาร รองแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน หลังเอาชนะ รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 2-1 และ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 3-0 เก็บ 6 คะแนนเต็มจาก 2 นัด พร้อมตีตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ
ส่วนในกลุ่มอื่น ๆ ยังมีหลายทีมที่ต้องลุ้นกันจนถึงวันสุดท้าย โดยกลุ่ม B พระแม่มารีสาทร เก็บ 4 คะแนนจากการชนะ 1 นัดและเสมอ 1 นัด ขณะที่กลุ่ม D ใจฟ้า อคาเดมี่ และ ภัทร อคาเดมี่ U13 มี 4 คะแนนเท่ากัน ด้านกลุ่ม E บีซีซี เอฟซี และ พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่ ต่างเก็บชัยชนะในเกมแรก เช่นเดียวกับกลุ่ม F ที่ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา และ บ้านเก่าวิทยา คว้าชัยประเดิมสนาม
ขณะที่กลุ่ม G ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ เก็บ 3 คะแนนเต็มจากชัยชนะเหนือ แบงค็อกเซ็นเตอร์ ออฟเอ็กซ์เซลเล้นซ์ ส่วนกลุ่ม H โรงเรียนกันทรารมณ์ U13 และ อีซูซุสุพรรณ อคาเดมี่ ต่างคว้าชัยชนะในเกมแรก ทำให้การแย่งชิงพื้นที่รองแชมป์และตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ยังเปิดกว้าง
ด้านการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีถึง 3 ทีมที่การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้าย หลังเก็บชัยชนะ 2 นัดรวด ได้แก่ พระแม่มารีสาทร แชมป์กรุงเทพฯ และปริมณฑล, โรงเรียนกันทรารมณ์ แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ โรงเรียนปทุมคงคา ทีมอันดับ 3 จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พระแม่มารีสาทร เริ่มต้นด้วยการเอาชนะ KDC กีฬาโคราช 3-1 ก่อนถล่ม สงขลา เอฟซี อคาเดมี่ 3-0 ขณะที่ โรงเรียนกันทรารมณ์ ทำผลงานแข็งแกร่ง เอาชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 2-0 และถล่ม อีซูซุสุพรรณ อคาเดมี่ 5-1 เก็บ 6 คะแนนเต็ม
ส่วน โรงเรียนปทุมคงคา ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลังเอาชนะ วชิราลัย ยูไนเต็ด 1-0 และ สวนกุหลาบ ปทุม FC 2-1 คว้าชัย 2 นัดรวด การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้เช่นกัน
ขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ยังต้องรอลุ้นกันต่อ โดยกลุ่ม A โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ มี 4 คะแนนเท่ากัน ด้านกลุ่ม F พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่ เก็บชัยชนะในเกมแรก ส่วนกลุ่ม G อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด และ โรงเรียนสกลทวาปี ต่างคว้าชัยประเดิมสนาม
ส่วนกลุ่ม H สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี และ รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่างเก็บ 3 คะแนนจากชัยชนะในนัดแรก ขณะที่กลุ่ม E โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา และ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ต่างคว้าชัยชนะในเกมแรก ทำให้การลุ้นแชมป์กลุ่มและรองแชมป์ยังคงเปิดกว้างในหลายกลุ่ม
รวม 5 ทีมจาก 2 รุ่น ที่คว้าตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ ขณะที่ทีมที่เหลือยังต้องลุ้นกันต่อในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งทุกคะแนน ทุกประตู และทุกผลการแข่งขัน อาจเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อบนเส้นทางลุ้นแชมป์ประเทศไทย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 จะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้าย ที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนที่ทั้งสองรุ่นจะได้ครบ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อเดินหน้าสู่รอบน็อกเอาต์และการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ GLO Cup 2026 THE FINAL
📺 แฟนฟุตบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทุกคู่ ทุกวัน ทาง YouTube : GLO Cup