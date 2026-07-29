ฮือฮา “ดร.มัลลิกา” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กกท.คนใหม่ สรุปยอดผู้สมัครรวม 10 ราย

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข นักการเมืองและอดีตผู้สื่อข่าวชาวไทย ซึ่งเพิ่งลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบล่าสุด ยื่นสมัครเข้าคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการ กกท. เมื่อ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นสมัคร โดยมีรายงานเจ้าตัวยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สรุปสุดท้ายแคนดิเดตที่ยื่นสมัครผู้ว่าการกกท. มีทั้งสิ้น 10 คน
สรุปรายชื่อผู้ยื่นสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีดังนี้
1.นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย
2.ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก
3.นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
4.นายเจน ปิยะทัต ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์ และกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
5.นายคุณากร มั่นนทีรัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย
6.พ.ต.อ.ชัยพร ออฟูวงศ์ รองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร
8. นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
9. นายธนกร ดวงมณี Ceo The Agency Group
10. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข นักการเมืองและอดีตผู้สื่อข่าวชาวไทย ซึ่งเพิ่งลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบล่าสุด
สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ ที่มี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน จะทำการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดตามขั้นตอนที่กำหนด และดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์ สอบภาษาอังกฤษ และสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่างๆ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย