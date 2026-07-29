สัญญาลูกผู้ชาย "คูคูเรยา" สักรูปโค้ชสเปน ฉลองแชมป์โลก

มาร์ค คูคูเรยา กองหลัง สเปน รักษาสัญญาลูกผู้ชาย สักรูป หลุยส์ เดอ ลา ฟูเอนเต กุนซือ หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026
คูคูเรยา มีบทบาทสำคัญช่วย "กระทิงดุ" ครองแชมป์สมัยที่ 2 ต่อจากปี 2010 โดยเอาชนะ อาร์เจนตินา 1-0 รอบชิงชนะเลิศ ที่เม็ตไลฟ์ สเตเดียม วันที่ 19 กรกฎาคม
แบ็กซ้ายป้ายแดง รีล มาดริด ค่าตัว 52 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,300 ล้านบาท) เผยภาพรอยสัก เดอ ลา ฟูเอนเต ถือถ้วย "ฟีฟา เวิลด์ คัพ" อยู่ด้านหน้าหมายเลข 26 ทาง โซเชียล มีเดีย
อดีตผู้เล่น ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน และ เชลซี บรรยายภาพ "ทำตามสัญญา (promise kept)"
นอกจากนี้ คูคูเรยา วัย 28 ปี ยังพกชุดนอนท่อนบนของภรรยาเป็นสิ่งนำโชคระหว่างทัวร์นาเมนต์ และเอกลักษณ์ผมหยิก-ยาว ทำให้ลูกสังเกตเห็นได้ง่ายเวลาติดตามการแข่งขัน