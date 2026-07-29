โซเชียลแซวสนั่น ดีแคลน ไรซ์ โผล่บริจาคทุนการศึกษาเด็กไทย 25 บาท

กลายเป็นเรื่องราวสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม เมื่อเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ "โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม" โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้โพสต์ภาพและข้อความขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
จุดที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟนบอลสะดุดตาจนกลายเป็นกระแสไวรัล คือหนึ่งในป้ายประกาศอนุโมทนาบุญของทางโรงเรียน ปรากฏชื่อของ ดีแคลน ไรซ์ นักเตะกองกลางสตาร์ดังระดับโลกของสโมสรอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษ พร้อมกับภาพโปรไฟล์ของผู้บริจาคที่เป็นรูปของดาวเตะรายนี้ในเสื้อแข่งขันทีมปืนใหญ่ กำลังยิ้มแฉ่งอยู่บนการ์ดขอบคุณ โดยยอดเงินบริจาคระบุไว้จำนวน "25 บาท" ผ่านระบบ e-Donation
คาดว่าผู้บริจาคตัวจริงเป็นแฟนบอลชาวไทยที่ไม่ประสงค์จะออกนาม หรือเผยตัวตน จึงได้ใช้ชื่อและรูปภาพของนักเตะขวัญใจมาสวมรอยทำบุญในครั้งนี้แทน ซึ่งการทำบุญด้วยจำนวนเงิน 25 บาทดังกล่าว สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าตามระบบของทางโรงเรียน
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนบอลและชาวเน็ตตาดีต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
บางส่วนแซวว่า
“เตะลีกบักใหญ่โอน 25 บาท”
“พระมหาจำเริญขอให้ได้แชมป์สมัยที่ 2 นะ ขอให้ได้แชมป์ถ้วยใหญ่ด้วยเลย”
“เดแคลนฝากถามมา สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถใช้ที่ UK ได้ไหมฮะ”
“ค่าเหนื่อยเป็นล้าน บริจาค 25บาท กุเครียดเลย”
ทั้งนี้แอดมินเพจของโรงเรียนยังได้โพสต์ข้อความลงในคอมเมนต์อีกว่า “ทุกอย่างที่ลงมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตามยอดเงินจริง แต่ไม่ประสงค์จะออกนามและเปิดเผยรูปจริง ผู้บริจาคเลยตั้งชื่อเองและส่งรูปให้เอง แอดมินก็ลงให้ทุกคนแบบนี้ครับ”