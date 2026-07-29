หนุ่มจีนแบล็กแมมบ้าแชมป์เดือด TO3×3ลำพูน "พี่แอ้" อดีตทีมชาติโชว์ลีลาเข้าที่ 2 รุ่นประชาชนหญิง

สนามที่ 11 ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศสุดเดือด บุกแอ่วเหนือซดที่ ลำพูน หนุ่มจีนรวมพล ในชื่อ Black memba A เป็นรอง Magic hoops ที่มีฝรั่ง และ เอแอร์ไลน์ นักบาสเดินสายชื่อดัง ก่อนเลือดมังกรพลิกสถานการณ์ ไล่บี้ 20-20 ถึงต่อเวลา พลิกเฉือน 22 - 20 สุดมัน ด้านยู-23 ชาย สนุกไม่แพ้กัน โพธิ์เฮิร์บXคุณจี๊ด ขนขุนพลศรีปทุมระดับไทยลีก มีดอน เวด บาซาดรี้ ผู้เล่นฟิลิปปินส์ยอดฝีมือ สร้างสีสันทุบ ccc หรือผู้เล่นชุดรองของ crypto Cobra เชียงราย ดุเดือดเช่นกัน 17-15 ขณะที่ทีมหญิง "พี่แอ้" ณัชวรินทร์ บัวพา อดีตทีมชาติ โชว์ลวดลาย พาทีมเข้าที่ 2 ประชาชนหญิง
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development ในกีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โดยจะมีการดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ และสนามสุดท้าย จะนำแชมป์ทุกสนามในรุ่น 12-18 ปี มาชิงชัยชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาเป็นรางวัลด้วย
ก้าวสู่สนามที่ 11 ณ จังหวัดลำพูน โดยปักหลักกันที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลำพูน ภายในสนามกีฬากลาง สนามนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดมากมายมาร่วมพิธี โดยในพิธีเปิด มีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าฯ ลำพูน ร่วมด้วย นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งวิรัตน์ ผอ.กกท. ภาค 5, ประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, วิทยา สะคำปันเลขาธิการสมาคมกีฬา จ.ลำพูน ส่วนพิธีปิดมี น.ส. เบญจวรรณ มีเผือก รองผวจ.ลำพูน, นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ส.ส.ลำพูน ฯลฯ ร่วมพิธี
ด้านการแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 11 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น ไฮไลท์มีในรุ่นประชาชนชาย ทีม Magic hoops เป็นต่อเล็กน้อยเมื่อมี ทริสตัน เรโนลด์ ผู้เล่นต่างชาติผิวขาว ที่ดั๊งก์ใส่คู่แข่งแทบทุกนัด ร่วมด้วย "เอแอร์ไลน์" อำพล พวงแก้ว ที่มี เครื่องหมายการค้าคือการค้างตัวในอากาศได้นาน พบกับ black mamba A ที่เป็นผู้เล่นสัญชาติจีนถึง 3 คนในทีม เมื่อเริ่มแข่ง หนุ่มจีน แม้ดูจะเป็นรองด้านความฟิต แต่ด้วยความเอาจริงเอาจังทุ่มเท ไล่บี้เกาะแต้ม ไม่ให้ Magic hoops ทิ้งหนีไปไกล เกมมาเดือดช่วงท้ายที่ หนุ่มจีนขึ้นนำและเกือบเข้าป้าย แต่ black mamba ก็มาจ่อแต้มที่ 20 ต่อ 18 ได้ก่อน แม้ได้ลูกโทษก็ยิงไม่ลงโดนตีเสมอ 20 ต่อ 20 จนต้องต่อเวลา และเป็นทีมหนุ่มจีน black mamba A เบียด 22 ต่อ 20 คว้าแชมป์เรียกเสียงปรบมือก้องสนาม
รุ่นยู-23 ชาย ก็เดือดไม่แพ้กัน เมื่อ โพธิ์เฮิร์บ x คุณจี๊ด ขนขุนพลศรีปทุม นำโดย ดอน เวด บารซาดรี้ ผู้เล่นฟิลิปปินส์ยอดฝีมือที่ลีลาจัดจ้าน และความแม่นเป็นจับวาง ส่วน ccc ใช้ผู้เล่นตัวรองๆ ของ crypto Cobra เชียงราย มาดวล ซึ่งนัดชิง ccc เป็นรองจากผู้เล่นบาดเจ็บเหลือ 3 คน แต่ก็ยังไล่บดชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใคร สร้างความสนุกให้กับผู้ชม ก่อน โพธิ์เฮิร์บxคุณจี๊ด เฉือนชัย 17-15
ด้านประชาชนหญิง ไฮไลท์ "พี่แอ้" ณัชวรินทร์ บัวพา สาวเหนือเชียงใหม่ นำทัพ ACIS ORION ทีม Academy ที่ตัวเองดูแล แม้ตัวประกอบสู้ไม่ไหว แต่พี่แอ้นำทัพ เข้าที่ 2 ได้อย่างสนุกดังผลการแข่งขันดังนี้
สรุปผลการแข่งขัน TOA 3x3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 สนามที่ 11 จ.ลำพูน
รุ่น 12 ปีผสม รอบชิงชนะเลิศ เป็นต่อจูเนียร์ ชนะ WAKE 21-5 ชิงที่ 3 Speed Star ชนะ Kanong Wolf
12-9
รุ่น 14 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ JUMP ARENA A ชนะ Kanong Sixer 21-12, ชิงที่ 3 ACIS ORION ชนะ
Young Mamba 4-3, ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ Dara CNX 14 Brave ชนะ WNK 16 - 13, ชิงที่ 3 AEG Falcons ชนะ Kanong Lady 8-5
รุ่น 16 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ Arunothai ชนะ Montfort B 18-16, ชิงที่ 3 กุ้งโบราณ ชนะ JUMP ARENA Z 11-7, ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ Dara CNX 16 Bless ชนะ CSWS 17-0, ชิงที่ 3 Speed B ชนะ Dara CNX 16 Shine 4-2
รุ่น 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ Speed CNX ชนะ Kanong Fierce 16-5, ชิงที่ 3 ACIS ORION NRT
ชนะ สวนเขลางค์ A 21-11, ประเภทหญิง แข่งแบบพบกันหมด ที่ 1 เมืองเชลียง ที่ 2 แม่ฮ่องสอน ที่ 3 สองพิทยาคม
รุ่น 23 ปีชาย ชิงชนะเลิศ โพธิ์เฮิร์บXคุณจี๊ด ชนะ CCC 17-15, ชิงที่ 3 เจ้าขุนส่งสาร ชนะ อ้ายมาสี่คน 18-17, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ ลูกช้าง ชนะ มช 19-15, ชิงที่ 3 CMU ชนะ เจนนุ่นโบว์ 11-8
รุ่นประชาชนชาย ชิงชนะเลิศ Black Mamba A ชนะ Magic hoops 22-20 (ต่อเวลา), ชิงที่ 3 Crypto Cobra ชนะ ยอดข้าวNorth 18-13, ประเภทหญิง แข่งแบบพบกันหมด ที่ 1 Ne-Zu-Ko ที่ 2 ACIS ORION ที่ 3 โอ้แม่สาวน้อย
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 12 จะไปเยือนเหนือสุด ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.นี้