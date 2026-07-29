ลุ้น “จีโน่” ล่าแชมป์เมเจอร์แรกให้ตัวเองที่อังกฤษสัปดาห์นี้

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก พร้อมลุยศึก “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” หลังหยุดพักแข่งเติมพลังให้ตัวเองเต็มที่เพื่อลงล่าแชมป์เมเจอร์แรกให้กับตัวเองที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเปิดฉากดวลรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคมนี้ ขณะที่ แฮรัน ยู มือสามของโลกลุ้นทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์ในฤดูกาลเดียว
กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการสุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 337 ล้านบาท และเป็นการกลับมาแข่งขันที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ เป็นครั้งที่ 6 มีโปรสาวไทยลงชิงชัย 7 คน ประกอบด้วย อาฒยา ฐิติกุล, เอรียา จุฑานุกาล, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน, อาภิชญา ยุบล และ อัญชิสา อุตมะ โดยมียอดฝีมือระดับโลกลงชิงชัยคับคั่งนำโดยท็อปห้าของโลกอย่าง เนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ, แฮรัน ยู และ คิม ฮโย จู มือสามและสี่ของโลกจากเกาหลีใต้ และลอตตี้ โวด นักกอล์ฟเจ้าถิ่นมืออันดับ 5 ของโลก
จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งเคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นดีที่สุดในรายการนี้สองครั้งติดต่อกันในปี 2018 และ 2019 และกำลังตามล่าแชมป์เมเจอร์แรกให้ตัวเองเผยว่า “ได้พักแข่งสองสัปดาห์เป็นอะไรที่ดีมาก เป็นการเติมพลังที่ดี ได้ซ้อมในสิ่งที่กำลังหาในเกมว่าอันไหนจะดีขึ้นได้บ้าง เสน่ห์ของรายการนี้อยู่ที่ความท้าทายของสนามและลมที่เราไม่คุ้นชินและไม่ได้เจอทั้งปี ยากในการตีและท้าทายในการวางแผน สำหรับสัปดาห์นี้ค่อนข้างมั่นใจในช็อตที่ตัวเองมี แต่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนก็ต้องไปดูที่หน้างาน ส่วนแชมป์เมเจอร์ที่กำลังตามหาก็ไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเราจำเป็นต้องชนะแมทช์ไหน แค่รอว่าเวลาไหนที่เรามีเกมที่พร้อมที่จะชนะได้ เพราะรู้สึกว่าทุกเมเจอร์ไม่ได้ง่ายเลย ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เวลาบอกว่าสัปดาห์นี้เราพร้อมที่จะชนะแล้ว”
ทางด้าน แฮรัน ยู โปรสาวมือสามของโลก ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการครองแชมป์เมเจอร์สองรายการติดต่อกันในเวลาเพียงสองสัปดาห์ กล่าวถึงการลุ้นทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์ในฤดูกาล 2026 ว่า “ดีใจมากที่ได้กลับมาแข่งรายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ในปีนี้ หลังจากคว้าแชมป์เมเจอร์มาได้สองรายการ ความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นมาก แต่สัปดาห์นี้ก็เป็นการแข่งขันครั้งใหม่และเป็นเกมที่แตกต่างออกไป ฉันยังคงต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไป และปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองสำหรับการเล่นสนามแบบลิงก์ส ซึ่งสนามนี้ลมแรงมาก และไม่อยากเล่นช็อตในบังเกอร์ที่นี่เลยเพราะมันยากกว่าจะตีขึ้นกรีนได้ ก็หวังว่าสัปดาห์นี้จะตีขึ้นกรีนได้แล้วเปิดโอกาสทำสกอร์ได้เยอะๆ”
สำหรับการแข่งขันรอบแรก (30 ก.ค.) กลุ่มที่น่าจับตามองอย่าง อาฒยา ฐิติกุล จะลงเล่นกลุ่มเดียวกับ มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 6 ของโลกจากญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์ปีที่แล้ว และ ลอเรน โคลิน มือ 17 ของโลกจากสหรัฐฯ ออกสตาร์ทเวลา 13.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 19.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนเนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกัน จะร่วมก๊วนกับ แฮรัน ยู จากเกาหลีใต้ และ ลิเดีย โค แชมป์รายการนี้เมื่อปี 2024 จากนิวซีแลนด์ ทีออฟเวลา 08.42 น. ตามเวลาท้องถิ่น