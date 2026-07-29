เปิดแล้วศูนย์ออกกำลังกาย ดิ โอทู แบงค็อก และ ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี

นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ จาก “ล้ำฤทธิ์” ร่วมกับ ปอป้อ-ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันทีมชำติไทย เปิดตัว สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทย THE O2 BANGKOK & Sapsiree Badminton Academy ดิ โอทู แบงค็อก และ ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี ปักหมุดศูนย์กลางสุขภาพและการฟื้นฟูครบวงจร รับเมกะเทรนด์
เวลเนส อีโคโนมี โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธาน ด้าน “ปอป้อ” ยืนยันพร้อมสร้างนักแบดดาวรุ่งในอนาคตและไม่ทิ้งวงการแบด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) หญิงคนแรกของประเทศไทย เป็นประธานเปิด ศูนย์ออกกำลังกาย THE O2 BANGKOK & Sapsiree Badminton Academy ดิ โอทู แบงค็อก และ ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์ครบวงจรแห่งใหม่ ร่วมด้วย นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok (ดิ โอทู แบงค็อก) และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันทีมชาติไทย นักกีฬำโอลิมปิก และผู้ก่อตั้ง Sapsiree Badminton Academy ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี ร่วมงาน ที่ THE O2 BANGKOK ดิ โอทู แบงค็อก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84
นอกจากนี้ ยังมี “เฮียต่าย” นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย “เอ” ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดาราชื่อดัง และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช นักแสดงสาวสวย
สำหรับ ดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK) สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์ แห่งแรกของประเทศไทย นั้น ทาง บริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และฟื้นฟูร่างกาย เปิดตัว บนพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท เป็นอาคาร 4 ขั้น
ในดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK) มี ล้ำฤทธิ์ คลินิก (Lamrit Clinic) คลินิกด้านการดูแล ฟื้นฟูร่างกาย และกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ขณะเดียวกันยังมี Sapsiree Badminton Academy ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี ที่เป็น อะคาเดมี แบดมินตันภายใต้การนำของ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลก ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมึ สนามบาสเกตบอล FYB Basketball Academy เอฟวายบี บาสเกตบอล อะคาเดมี, สนามฟุตบอล 5 คน, พิคเคิลบอล (Pickleball), ฟิตเนส Primalape (ไพรมัลเอพ) ที่มีนักกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ตลอดจนสระว่ายน้ำวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok (ดิ โอทู แบงค็อก) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับ สุขภาพ และการดูแลคุณภาพชีวิต (Wellness) เวลเนส ทางบริษัทฯ จึงพัฒนา ดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK) ให้เป็นศูนย์กลางที่ผสาน การแพทย์และการกีฬา โดยนำการกายภาพบำบัดทางกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ารับบริการ การออกกำลังกาย และไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจรในทุกช่วงวัย ตั้งแต่การป้องกันโรค การฟื้นฟู ไปจนถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
“โครงการนี้ สร้างบนพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้เป็นมากกว่าศูนย์กีฬา เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ประเมินร่างกาย การรักษา ฟื้นฟู เสริมสร้างสมรรถภาพ ออกกำลังกาย ไปจนถึงการใช้ชีวิตแบบเวลเนสสไตล์ภายในที่เดียว”
“เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพไม่ควรรอให้เกิดโรคก่อน แต่ควรป้องกัน ฟื้นฟู เพิ่มศักยภาพของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทย และตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาครบวงจร (Sports Rehabilitation & Wellness Complex) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ปอป้อ ไม่ทิ้งวงการแบดมินตัน ยังเล่นทีมชาติและวางเป้าหมายไปโอลิมปิก 2028 สำหรับการเปิด Sapsiree Badminton Academy ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี มีเป้าหมาย อยากสร้างนักแบดมินตันดาวรุ่งสู่ทีมชาติในอนาคต