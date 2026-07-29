"ณิชวรัชญ์ - พิชญ์พงษ์" ได้ไปต่อรอบ 4 คน เทนนิสเอเชียน โฟร์ทีน

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 4 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2569 เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข ดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่ง ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 67 เยาวชนเอเชีย ลงหวดรอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ จันทรรัตน์ ธรานิศร จากไทยเช่นกัน ได้ 2 เซตรวด 6-2 และ 6-0 ณิชวรัชญ์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับ ซาง ยุก ยิง มือวางอันดับ 4 จากฮ่องกง และมือ 99 เยาวชนเอเชีย
ทางด้านชายเดี่ยว พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ แชมป์สนามแรกชาวไทย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 6 ของรายการ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขัน หลังจากเอาชนะนักหวดร่วมชาติ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 2-0 เซต 7-5, 6-3 ส่งผลให้ พิชญ์พงษ์ เข้าไปพบกับ เรวัน อมาราสิงเห มือวางอันดับ 3 จากศรีลังกา ในรอบรองชนะเลิศต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร แพ้ ชิโอริ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 2-6, ซาง ยุก ยิง (4-ฮ่องกง) ชนะ เอ็มม่า เย่ (6-ไต้หวัน) 6-4, 7-6(4), อลิซ คาร์โดซี (5-ออสเตรเลีย) ชนะ จื่อ โยว เหลียง (2-ฮ่องกง) 7-6(7-3), 6-7(2-7) และ 6-1
ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ ชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ 6-3, 6-2, คาเมรอน แพรตต์ลีย์ (1-ฮ่องกง) ชนะ เจสซี่ ชู (ฮ่องกง) 7-5, 6-4, เรวัน อมาราสิงเห (3-ศรีลังกา) ชนะ ดันเต้ หว่อง (8-ฮ่องกง)