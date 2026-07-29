ไทย ร่วมสาย เวียดนาม, ปากีสถานและฟิลิปปินส์ ศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า แจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล FIFA ASEAN CUP 2026 ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ออกมาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ดิวิชั่น โดย ดิวิชั่น 1 จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซีย และ ดิวิชั่น 2 แข่งขันกันที่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยผลจับสลากมีดังนี้
ดิวิชั่น 1
กลุ่มเอ - อินโดนีเซีย, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์
กลุ่มบี - เวียดนาม, ปากีสถาน, ไทย, ฟิลิปปินส์
ดิวิชั่น 2
กลุ่มเอ - ฮ่องกง, เมียนมา, บรูไน
กลุ่มบี - กัมพูชา, สปป.ลาว, ติมอร์ เลสเต
การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2569 โดยทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะมีการแจ้งรูปแบบการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดในช่วงหลังจากนี้