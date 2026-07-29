AIS จับมือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยกระดับอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย

การจับมือครั้งประวัติศาสตร์! AIS ประกาศพันธมิตร ‘บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมพลิกโฉมยกระดับอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย สร้างมิติใหม่แห่งวงการกีฬา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการกับ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศไทย นับเป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้นำด้านโครงข่ายอัจฉริยะและบริการโทรคมนาคมของไทย กับผู้นำแห่งวงการลูกหนังไทย เพื่อบูรณาการศักยภาพของสององค์กรระดับประเทศ และร่วมสร้างมิติใหม่ยกระดับให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาและฟุตบอลไทย
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากบทบาทของ AIS ในการร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลไทยครบทุกลีกระดับประเทศเป็นครั้งแรก ครอบคลุมไทยลีก 1 ไทยลีก 2 ไทยลีก 3 ฟุตบอลถ้วยช้าง เอฟเอ คัพ ฟุตบอลถ้วยรีโว่ คัพ ตลอดจนฟุตบอลลีกเยาวชน U-21 และฟุตบอลลีกหญิง การจับมือกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จึงเป็นมากกว่าการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลในรูปแบบทั่วไป แต่เป็นการผสานวิสัยทัศน์และทรัพยากรของทั้งสององค์กร เพื่อยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอลและลูกค้า ผ่านสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ คอนเทนต์ระดับพรีเมียม และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของลูกค้า AIS และแฟนคลับปราสาทสายฟ้า รวมถึงการร่วมมือขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชน ชุมชน หรือสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกัน
นายสาริศ รัตนาวะดี หัวหน้าฝ่ายงานบูรณาการองค์กร AIS กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนด้านกีฬาในมิติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างสององค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และฟุตบอลไทย เรามีความมุ่งมั่นนำศักยภาพของเทคโนโลยี โครงข่าย และนวัตกรรม มาผสานกับพลังของอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า AIS และแฟนบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านสิทธิประโยชน์ คอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยม และกิจกรรมที่มีความพิเศษและแตกต่าง เราเชื่อว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่แฟนบอล พร้อมร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว”
นายชนน์ชนก ชิดชอบ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าสายงานฟุตบอล สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ AIS เข้าสู่ครอบครัวปราสาทสายฟ้าอย่างเป็นทางการ การจับมือกันในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญที่เกิดจากวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่ตรงกันในการยกระดับวงการฟุตบอลไทย ซึ่งสโมสรพร้อมนำศักยภาพและจุดแข็งที่เรามี มาร่วมมือกับ AIS ในการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิประโยชน์เหนือระดับให้กับทั้งแฟนบอลปราสาทสายฟ้าและลูกค้า AIS ตลอดฤดูกาล 2026/27 ที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกัน”
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสององค์กรที่พร้อมนำความเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาผลักดันและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าไปสู่อีกขั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ แฟนฟุตบอลชาวไทย รวมถึงลูกค้าของทั้งสององค์กร เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษและแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสองผู้นำได้ในเร็วๆ นี้