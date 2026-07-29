คนนับหมื่นทะลักเมืองจันท์ดูกีฬา “ลำไย-ก้อง-พาราด็อกซ์” ขึ้นเวที

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเรื่องของกีฬากระตุ้นภาคส่วนท่องเที่ยวมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีไอเดียที่จะจัดกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยครั้งแรกประเดิมกันแล้วที่จังหวัดจันทบุรี กับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ บีซีจี โมเดล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม และผู้ประกอบการท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทของการกีฬาในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต
ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมกีฬา อาทิ มวยไทยอาชีพ, กีฬาวิ่งมินิมาราธอน และกีฬาบาสเกตบอล 3x3 แล้ว
ไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนเมืองจันทน์ได้เป็นอย่างดี คือ การขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังดังอย่าง ลำไย ไหทองคำ, ก้อง ห้วยไร่, พาราด็อกซ์
คนนับหมื่นทะลักเข้าร่วมงานได้ทั้งชิมอาหาร เลือกช็อปสินค้าท้องถิ่นอันหลากหลายที่ผู้ประกอบการนำมาจำหน่าย แล้วยังได้เพลิดเพลินกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่นำมาโดยตัวท็อปอย่าง ลำไย ไหทองคำ ที่ดึงดูดคนมาร่วมงานได้จำนวนมาก
เจ้าภาพที่จัดงานอย่าง กกท. นำโดยผู้ว่าการ ก้องศักด ยอดมณี เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง และจะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการบูรณาการกีฬา และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน