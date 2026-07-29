จบเรื่องวุ่น "อิตาลี" ตั้ง "มันชินี" คุมทีมรอบ 2

อิตาลี ยุติความวุ่นวาย แต่งตั้ง โรแบร์โต มันชินี คุมทีมครั้งที่ 2 หลัง อันเดรีย ปิร์โล ถอนตัวจากแคนดิเดตกุนซือ และ เปาโล มัลดินี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิก ลาออก
เจนนาโร กัตตูโซ สละเก้าอี้เฮดโค้ช "อัซซูรี" เดือนเมษายนที่่ผ่านมา หลังตกรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 3 ครั้งติดต่อกัน
ปิร์โล จ่อรับงานกระทั่งถูกแฉ ความเชื่อมโยงกับบริษัทพนันแห่งหนึ่งของรัสเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 ก.ค.)
จิโอวานนี มาลาโก ประธาน สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) กล่าว "ผมเชื่อมั่นคนที่ดีสุดสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ช คือ โรแบร์โต มันชินี"
ขณะที่ เคลาดิโอ รานิเอรี กุนซือ เลสเตอร์ ซิตี ชุดแชมป์พรีเมียร์ ลีก 2015-16 จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิก แทน มัลดินี
มัลดินี ซึ่งได้รับแต่งตั้งประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน และ เลโอนาร์โด ที่ปรึกษา ลาออก เนื่องจาก "เอฟไอจีซี" ปฏิเสธแต่งตั้ง ปิร์โล
มันชินี วัย 61 ปี คุมทีม อิตาลี ตั้งแต่ปี 2018-2023 คว้าแชมป์ยูโร 2020 โดยเอาชนะจุดโทษ อังกฤษ รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเวมบลีย์
อดีตเทรนเนอร์ อินเตอร์ มิลาน และ แมนเชสเตอร์ ซิตี สร้างสถิติไร้พ่าย 37 เกม แต่ไม่ผ่านคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2022 แพ้ นอร์ธ มาเซโดเนีย รอบเพลย์ออฟ แบบพลิกล็อก และลาออกเดือนสิงหาคม 2023
แชมป์โลก 4 สมัย จะต้อนรับ เบลเยียม ศึกยูฟา เนชันส์ ลีก วันที่ 25 กันยายน และเยือน ตุรกี อีก 3 วันต่อมา