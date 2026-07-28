"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ลุยศึกสะเทือนฝรั่งเศส คว้าท็อป 8 ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 สนามที่ 4

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมได้อย่างต่อเนื่องในศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ 4 มัญญี-กูร์ ราวด์ ณ เซอร์กิต เดอ เนแวร์ มัญญี-กูร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
สนามนี้ นักบิดดาวรุ่งไทยออกสตาร์ตจากกริดที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม โดยต้องพบกับความท้าทายและการต่อสู้แย่งชิงอันดับที่สุดจะเข้มข้นดุเดือดทุกวินาทีของการแข่งขันตั้งแต่เริ่มเกม ก่อนที่สุดท้ายแล้ว "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" จะจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 8 เก็บคะแนนสะสมไป 8 คะแนน
หลังจบการแข่งขันสนามที่ 4 "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" สร้างผลงานเก็บคะแนนสะสมได้ครบทั้ง 6 เรซ โดยมีคะแนนสะสมรวม 47 คะแนน รั้งอันดับที่ 9 จากนักแข่งทั้งหมด 37 คน ลุ้นสร้างผลงานประจำฤดูกาลต่อไป
ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามถัดไป จะทำการแข่งขันที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนนี้
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