“หมอมีชัย-โปรดปราน" 2 รองผู้ว่าฯ โดดชิงเก้าอี้ผู้ว่าการกกท.

สมัครชิงผู้ว่าการกกท. คนใหม่ เพิ่มอีก 3 คน เป็นตัวแทนคนใน 2 คน นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และ โปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่ากกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ขณะที่คนนอก 1 คน ธนกร ดวงมณี Ceo The Agency Group รวมเวลานี้มีผู้ยื่นใบสมัครแล้ว 9 คน
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการ กกท. ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 กกท. โทรศัพท์ 02-1867111 ต่อ 1217 หรือ 7950 หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กกท. hrm@sat.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายบริหาร เข้ายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงผู้ว่าการ กกท. ด้วยตัวเอง และเป็นคนที่ 7 ที่ยื่นสมัครซึ่งการเปิดรับสมัครยังมีถึงวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ต่อมารายงานข่าวแจ้งว่า การยื่นสมัครในวันที่ 28-29 กรกฎาคม ซึ่งเป็น 2 วันสุดท้าย โดยต้องยื่นสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 28 กรกฎาคม เพิ่มอีก 2 คน คือ นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และ นายธนกร ดวงมณี Ceo The Agency Group
ทำให้มีผู้ยื่นสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ในเวลานี้แล้ว 9 คน ประกอบด้วย 1.นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย, 2.ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก, 3.นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, 4.นายเจน ปิยะทัต ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์ และกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, 5.นายคุณากร มั่นนทีรัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย, 6.พ.ต.อ.ชัยพร ออฟูวงศ์ รองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 7. นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, 8. นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่ากกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และ 9.นายธนกร ดวงมณี Ceo The Agency Group