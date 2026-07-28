ทัวร์กัมพูชาลงสมาคมบอลหลังผลงานสุดบู่ศึกอาเซียนคัพ ซัดพังเพราะแข้งโอนสัญชาติ ชี้ตกรอบไวดีกว่าให้ไทยถล่มซ้ำ

ถือประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงฟุตบอลอาเซียนเวลานี้ หลังจากนักรบอังกอร์ ทีมชาติกัมพูชา ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ พ่ายแพ้ 2 นัดรวด ในศึกชิงแชมป์อาเซียน อาเซียน ไฮุนได คัพ 2026 โดยแพ้ สิงคโปร์ คาบ้าน 1-2 และ บุกไปโดน อินโดนีเซีย ถล่มยับ 1-5 ส่งผลให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแทบจะหมดลงร้อยเปอร์เซ็นต์
ล่าสุด บนโลกออนไลน์และแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา (FFC) รวมถึงคอมมูนิตี้ฟุตบอลต่างๆพากันวิจารณ์อย่างหนักหน่วง โดยแสดงความไม่พอใจและผิดหวังอย่างรุนแรง ซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักๆ ถูกพุ่งเป้าไปที่ 2 ประเด็นใหญ่
เป้าหมายใหญ่ที่โดนแฟนบอลโจมตีหนักที่สุดคือ กลุ่มนักเตะต่างชาติโอนสัญชาติที่ถูกดึงเข้ามาเป็นแกนหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ แฟนบอลกัมพูชาต่างสับแหลกว่า นักเตะเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายอาชีพค้าแข้ง อายุ 29-34 ปี มีสภาพร่างกายที่เชื่องช้า ความฟิตไม่ถึงขั้น และเล่นอย่างไร้ใจ ไร้ซึ่งทีมเวิร์ก จนโดนความสดของคู่แข่งเผาเครื่องจนหมดสภาพ แฟนบอลบางรายถึงขั้นคอมเมนต์ประชดประชันว่า "นี่มันทีมชาติกัมพูชาหรือทีมรวมดาราคนแก่?
ทัวร์แฟนบอลยังลามไปถึงบอร์ดบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา (FFC) โดยแฟนบอลมองว่า นโยบายการใช้ทางลัดโอนสัญชาตินักเตะเกรดบีเกรดซีเข้ามาแบบยกชุด คือความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่ทำลายระบบทีม และเป็นการปล้นโอกาสของดาวรุ่งสายเลือดกัมพูชาแท้ๆ ที่ต้องถูกเบียดไปนั่งสำรอง
โดยกระแสส่วนใหญ่เรียกร้องให้สมาคมฯ ยกเลิกโปรเจกต์นี้ทันที และหันกลับมาพัฒนาเยาวชนในประเทศอย่างจริงจัง แถมยังประชดประชันสุดเจ็บแสบ โดยบอกการตกรอบตั้งแต่ไก่โห่ในครั้งนี้อาจเป็นเรื่องดีแล้ว เพราะจะได้ไม่ต้องผ่านเข้ารอบไปเจอกับทีมชาติไทย ให้โดนถล่มซ้ำเติมความช้ำใจเข้าไปอีก