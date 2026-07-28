"เลอบรอน" เซ็น 2 ปี 8 ล้านเหรียญ พา "ซิกเซอร์ส" ปลดล็อกแชมป์

ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ทีมลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เปิดตัว เลอบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์วัย 41 ปี ด้วยรูปภาพอย่างตรงไปตรงมา ทางสื่อสังคมออนไลน์
เสื้อสีน้ำเงินหมายเลข 23 ของ เลอบรอน แขวนอยู่ตรงล็อคเกอร์ และมงกุฎวางอยู่บนชั้น สื่อความหมายถึง "คิง" ตามสมญา
ฟิลาเดลเฟีย และ "คิงเจมส์" เซ็นสัญญากัน 2 ปี 8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 270 ล้านบาท) ตามค่าแรงขั้นต่ำของผู้เล่นประสบการณ์สูง
อดีตผู้เล่น คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส, ไมอามี ฮีต และ แอลเอ เลเกอร์ส เผยทางโซเชียล มีเดีย วันศุกร์ที่ผ่านมา (24 ก.ค.) ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้าย (last decision) ซึ่งเกิดจากการคิดเรื่องรีไทร์อย่างถี่ถ้วน
"ผมเชื่อมั่นว่าสามารถช่วย ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส เป็นแชมป์ และผมตื่นเต้นที่ได้ปลุกความคึกคักแก่แฟนๆ และเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายด้วยกัน"
เลอบรอน ดีกรีแชมป์ 4 สมัย คิดว่าจบอาชีพแล้ว หลังปิดฉากซีซันที่ 23 ของอาชีพ และสุดท้ายกับ เลเกอร์ส
แต่ นัมเบอร์วันดราฟต์ 2003 กลับลำเซ็นสัญญา ซิกเซอร์ส ซึ่งเต็มไปด้วยผู้เล่น ออล-สตาร์ อย่าง โจเอล เอ็มบีด เซ็นเตอร์ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2023, ไทรีส แม็กซีย์, เจย์เลน บราวน์ และห่างแชมป์มาตั้งแต่ปี 1983 โดยเข้าถึงรอบชิงแชมป์สายตะวันออกครั้งสุดท้าย ปี 2001
ซิกเซอร์ส สถิติชนะ 45 แพ้ 37 ฤดูกาลที่แล้ว และแพ้ นิว ยอร์ก นิกส์ 0-4 เกม ตกรอบ 2 เพลย์ออฟสายตะวันออก