มือท็อปโลกพร้อมลุย “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์สุดท้ายของปี

ทัพโปรสาวชั้นนำของโลกตบเท้าสู้ศึกเมเจอร์หญิงสุดท้ายของปีรายการ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวมรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 337 ล้านบาท แข่งขันที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 7 คน
กอล์ฟรายการ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 และยังเป็นการกลับมาแข่งขันที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ เป็นครั้งที่ 6 โดยปีนี้มีเหล่านักกอล์ฟสาวจากทั่วโลกลงชิงชัย 144 คน นำโดยโปรท็อป 5 ของโลกอย่าง เนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ, จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือสองโลกขวัญใจชาวไทย, แฮรัน ยู และ คิม ฮโย จู มือสามและสี่ของโลกจากเกาหลีใต้ และลอตตี้ โวด นักกอล์ฟเจ้าถิ่นมืออันดับ 5 ของโลก
ทางด้านผู้เล่นชาวไทยนอกจาก อาฒยา ฐิติกุล ยังมี เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ที่เพิ่งจบอันดับ 3 จากรายการ วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา, อัญชิสา อุตมะ แชมป์เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน รวมถึง ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน และ อาภิชญา ยุบล
ลอตตี้ โวด ดาวรุ่งวัย 22 ปีชาวอังกฤษ ซึ่งสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์ระดับอาชีพในการลงเล่นเพียงครั้งแรกจากรายการ วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น เมื่อปี 2025 และปัจจุบันรั้งอันดับ 5 ของโลก กล่าวว่า “นี่เป็นรายการโปรดของฉัน และคิดว่านักกอล์ฟชาวอังกฤษทุกคนอยากคว้าแชมป์ให้ได้ ส่วนตัวแล้วฉันชอบการเล่นกอล์ฟในสนามแบบลิงก์ส และมั่นใจว่าจะเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพลมที่จะต้องเจอ ฉันคิดว่าการเล่นในสนามสไตล์ลิงก์สสนุกดี แต่ก็มีความท้าทายและยากอยู่เหมือนกัน เพราะต้องอาศัยโชคช่วยบ้างในเรื่องทิศทางและกระแสลม ฉันชอบการเล่นกอล์ฟสไตล์นี้ อาจเพราะเรามีโอกาสได้เล่นแค่ไม่กี่ครั้งต่อปี ทำให้รู้สึกพิเศษที่ได้ตีลูกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ได้ตีแบบนี้ในสนามที่สหรัฐฯ”
ขณะที่ โปรแจน-อัญชิสา อุตมะ ซึ่งได้สิทธิลงเล่นรายการนี้ในฐานะแชมป์จากยูโรเปียนทัวร์ พูดถึงการลงแข่งขันรายการระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกว่า “นี่เป็นการเล่นเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิต ไม่คิดว่าโอกาสจะมาเร็วขนาดนี้ รู้สึกดีใจที่ได้ลงเล่นกับนักกอล์ฟระดับโลก ได้เปิดรับความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งหลังจากที่ชนะรายการของยูโรเปียนทัวร์ทำให้รู้สึกดีขึ้น เล่นได้สบายใจขึ้น และทำให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้น ส่วนเป้าหมายในสัปดาห์นี้คือขอให้ผ่านตัดตัวก่อน และไม่กดดันตัวเองมากไป เพราะสนามนี้มีทรายและรัฟตลอดทาง ต้องต่อสู้กับลมที่แรง รวมถึงอากาศค่อนข้างเย็นทำให้ต้องวอร์มร่างกายมากขึ้น”
ทางด้าน มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 6 ของโลกจากญี่ปุ่น ซึ่งคว้าแชมป์เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ฉลองวันเกิดอายุ 24 ปี ให้ตัวเองที่สนามรอยัล พอร์ธคอว์ล กอล์ฟ คลับ ประเทศเวลส์ เมื่อปีที่แล้ว พร้อมเต็มที่ในการลงป้องกันตำแหน่ง ขณะที่ โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เป็นนักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดจบที่อันดับ 13 ร่วม ในครั้งนั้น