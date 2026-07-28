"ซีดาน" รับงานคุม "ฝรั่งเศส" เซ็นสัญญาถึงบอลโลก 2030

ซีเนอดีน ซีดาน มิดฟิลด์ระดับตำนาน รับตำแหน่งกุนซือ ทีมชาติฝรั่งเศส อย่างเป็นทางการ
ดิดิเยร์ เดส์ชองป์ส เจ้าของสถิติคุมทีมนานสุด ปิดฉาก 14 ปี ด้วยอันดับ 4 ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก
ซีดาน ขุนพล "ตราไก่" ชุดแชมป์โลก 1998 ว่างงานนับตั้งแต่ออกจากเฮดโค้ช รีล มาดริด ครั้งที่ 2 ปี 2021
"ซิซู" ผู้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะสุดยอดนักเตะตลอดกาลของฝรั่งเศส เซ็นสัญญาจนถึงฟุตบอลโลก 2030
เดส์ชองป์ส คุม "เลอ เบลอส์" ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศ 3 เมเจอร์ ตลอดระยะเวลา 14 ปี คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ปี 2018
เทรนเนอร์วัย 54 ปี จะทำหน้าที่นัดแรก ศึกยูฟา เนชันส์ ลีก เยือน ตุรกี วันที่ 25 กันยายน