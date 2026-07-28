(คลิป) บรรยากาศ แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล กีฬาเชื่อมโยงท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์จันทบุรี

รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเรื่องของกีฬากระตุ้นภาคส่วนท่องเที่ยวมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีไอเดียที่จะจัดกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยครั้งแรกประเดิมกันแล้วที่จังหวัดจันทบุรี กับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ บีซีจี โมเดล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม และผู้ประกอบการท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทของการกีฬาในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ กีฬามวยไทยอาชีพ, กีฬาวิ่งมินิมาราธอน และกีฬาบาสเกตบอล 3x3 พร้อมด้วยกีฬาสาธิตประเภทกีฬาเชียร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก
สำหรับการวิ่ง 10 กม. เส้นทางที่วิ่งผ่านเส้นทางสำคัญๆ จุดเช็กอินต่างๆ ของ จ.จันทบุรี สร้างบรรยากาศสุดคึกคักเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 มียอดฝีมือระดับทีมชาติมาร่วมประชัน เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยไทย ที่เรียกเสียเฮจากแฟนหมัดมวยข้างเวทีได้อย่างสุดเร้าใจ ไม่ต่างกับการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเช่นกัน
กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" ที่จบลงไปที่ จ.จันทบุรี ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่น นำมาสู่สร้างรายได้ในท้องถิ่น เป็นเป้าหมายที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องการจะเห็น...
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