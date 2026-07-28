"ปรัตถกร" พลิกชนะมือวางทะยาน 8 คน “จันทรรัตน์” โชว์แกร่งหวดเอเชียนรุ่น 14 ปี

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 4 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบสอง (16 คน)
ไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยว ปรัตถกร ภาชีรัตน์ เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี พลาดท่าพ่ายเซตแรกให้แก่ ยัดเนช ราชโควา มือวางอันดับ 7 จากฮ่องกง ก่อนจะสวมหัวใจนักสู้ จนสามารถคว้าชัยในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะได้สำเร็จ 2-1 เซต 4-6, 6-1 และ 6-3 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย พบกับ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ จากไทยเช่นกัน
ด้านหญิงเดี่ยว รอบ 16 คน คู่ที่น่าสนใจ จันทรรัตน์ ธรานิศร นักหวดไทย โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ โอเรลิ ลอยด์-หว่อง มือวางอันดับ 7 จากฮ่องกง ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3 จันทรรัตน์ ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข มือวางอันดับ 1 ของรายการ
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ ชนะ ก้องภพ แซ่ลิ้ม 7-6(6), 6-3, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 6) ชนะ จาร์เร็ตต์ ชุย (ฮ่องกง) 6-1, 6-1, พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ชนะ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ 6-2, 7-5
ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ แพ้ เรวัน อมาราสิงเห (3-ศรีลังกา) 2-6, 1-6, แคเมรอน แพรตทลีย์ (1-ฮ่องกง) ชนะ แซม ฮุย (ฮ่องกง) 6-1, 3-6 และ 6-4, เจสซี่ ชู (ฮ่องกง) ชนะ วิฮาน มูลูคุตลา (5-อินเดีย) 6-4, 2-6 และ 6-3
หญิงเดี่ยว รอบสอง ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (วาง 1) ชนะ ซาไมรา เฟอร์นันโด (ศรีลังกา) 6-0, 6-0, ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชนะ วาร์วารา คูไวต์เซวา 6-3, 7-5
รินรฎา ช่างพินิจ แพ้ ซาง ยุก ยิง (4-ฮ่องกง) 2-6, 1-6, อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 3) แพ้ ชิโอริ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 3-6, 6-4 และ 1-6, พินมุกดา สมศรี แพ้ จื่อ โยว เหลียง (2-ฮ่องกง)