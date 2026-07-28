ยอมใจ “ณเดชน์” สวมบทนักโทษ ทุ่มอดอาหาร-ลดน้ำหนักโหด จากหุ่นนักกีฬาซูบจนเห็นเส้นเลือด

ยอมใจวินัยระดับปีศาจของ ณเดชน์ คูกิมิยะ พระเอกหนุ่มสุดฮอต ที่ยอมตัดน้ำ อดอาหาร จากหนุ่มหล่อสรีระหุ่นนักกีฬา กลายมาเป็นหนุ่มร่างซูบผอมและแห้งกร้านที่ขาดสารอาหาร เส้นเลือดปูดทุกมัดกล้ามแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ เพื่อรับบทนักโทษ
ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Jubfriendly Kaewchang ได้ลงคลิปดังกล่าว พร้อมใส่ข้อความบรรยายว่า “ณเดชน์ ในบท “ไอ้หนุ่ม” ใน “คนเดือด ทวงแค้น” กับบทที่น้องยอมสังเวยตัวเองด้วยการลดน้ำ ลดอาหารลงอยู่ในระดับสุดโหด เพื่อให้ร่างกายซูบผอมและแห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงถ่ายทำ
ผลที่ได้คือ ความซูบระดับเส้นเลือดปูด กล้ามเนื้อชัดและเล็ก ในแบบที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อจากยิมหรือการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อนักกีฬา แต่เป็นกล้ามเนื้อในแบบของนักโทษ ที่ใช้ร่างกายหนักและสารอาหารไม่เพียงพอ
ความตั้งใจในการทำงาน มันดูได้จากผลงานที่ทำออกมานั่นหละ เรื่องนี้ทำได้ขนาดนี้ เรื่องต่อไป ขอให้กระทืบมาตรฐานตัวเองทิ้งแล้วก้าวข้ามไปอีกให้ได้นะ ถ้าจะไปก็ไปให้สุดดิวะ #คนเดือดทวงแค้น #ณเดชน์ #netflix #thedebtcollector #kugimiyas ขอบคุณพี่กู้ค่ะ Cr. Gu 🎮 D.Buntit”
ขอบคุณภาพ FB : bfriendly Kaewchang