ม.หอการค้าไทย ปิดฉากยิ่งใหญ่ 3x3 UTCC Championship 2026 ทีมนนทบุรี VAMPIRE A คว้าถ้วยพระราชทานฯ ครองแชมป์ประเทศ
การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย "3x3 UTCC Championship 2026" ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระเบิดความมันสุดขอบสนาม เมื่อสุดยอดทีมเยาวชน จากทั่วประเทศ จำนวน 48 ทีม ที่ฝ่าด่านรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจากผู้สมัครรวม 300 ทีมจากทั่วประเทศมาดวลฝีมือ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 3 ประเภท ซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว มีการบันทึกคะแนน สะสมในระบบ FIBA 3x3 Ranking ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนทีมชาติไทย ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โอลิมปิกเยาวชนต่อไป
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนการแข่งขัน และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมงานอย่างคับคั่ง
สำหรับรอบชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการรวมตัวของทีมที่คว้าอันดับ 1–3 จากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับ ภูมิภาคทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ชาย โดยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน มีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SK Chubby Wolves โรงเรียนสวนกุหลาบ ตัวแทนสนามจังหวัดสมุทรปราการ เอาชนะ ทีม kop Academy A ตัวแทนสนามจังหวัดระยอง ไปด้วย 15 ต่อ 12 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NK โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ตัวแทนสนามจังหวัดระยอง เอาชนะ ทีม AYR โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี ตัวแทนสนามจังหวัดระยอง ไปด้วย 21 ต่อ 16 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนนทบุรี VAMPIRE A ตัวแทนสนามจังหวัดสมุทรปราการ เอาชนะ ทีม Kob Academy ตัวแทนสนามจังหวัดระยอง ไปด้วย 18 ต่อ 13 คะแนน
สรุปผลการแข่งขัน 18 ปี ชาย แชมป์ได้แก่ทีมนนทบุรี VAMPIRE A
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง แชมป์ได้แก่ทีม NK โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย แชมป์ได้แก่ทีม SK Chubby Wolves โรงเรียนสวนกุหลาบ รับถ้วยพระราชทาน เงินรางวัล และเกียรติบัตร
การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มธุรกิจ TCP เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ธนาคารออมสิน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ร่วมสร้างสรรค์เวทีการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการแข่งขัน ครั้งต่อไปได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/utcc3x3basketball
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