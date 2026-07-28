เทนนิสโลก-เอทีเอฟ ให้ทุน “น้องอันปัน” ร่วมทีมเอเชียลุยหวดคอร์ทดินออนทัวร์ยุโรป

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงข่าวดีของนักหวดไทย "อันปัน" ด.ช.ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล อายุ 14 ปี ได้รับทุนไปฝึกซ้อมและแข่งขันในยุโรปจาก สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ เวิลด์เทนนิส (เดิมคือ ไอทีเอฟ), สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) และกองทุนแกรนด์สแลม จีเอสพีดีพี ในโครงการ GSPDP/ITF/ATF 14&U Team to Europe 2026 ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 8 ส.ค. 2569
นอกจาก ปัณณพรรธน์ ยังมีนักหวดดาวรุ่งของเอเชียอีกจำนวนหนึ่งด้วยที่ได้รับทุน เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียไปร่วมโครงการดังกล่าว โดยหลังจากเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่กรุงปารีส ซึ่งเป็นการซ้อมคอร์ทดิน ปัณณพรรธน์ ได้ร่วมการแข่งขันเทนนิส ยุโรป จูเนียร์ ทัวร์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ "โอเพ่น สต๊าด ฟรองเซ่" ที่มาร์น-ลา-โกแกตต์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นรายการแรก ซึ่งจบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. โดยผลงานสัปดาห์แรก ปัณณพรรธน์ จับคู่กับ ชเว มินกอน จากเกาหลีใต้ ได้อันดับ 3 ประเภทชายคู่
จากนั้นเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส ยุโรป ยู14 ดานซี ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20-25 ก.ค. ปัณณพรรธน์ จับคู่กับ มูฮัมหมัด เอยาด ซาลีม จากซีเรีย ได้รองแชมป์ประเภทชายคู่
สำหรับสัปดาห์ถัดไป ปัณณพรรธน์ จะแข่งขันรายการ อินเทอร์นัทซิโอนาเลอ ดอยช์ เทนนิสไมสเตอร์ชาฟเท่น เมืองดือเรน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 1 ส.ค. และปิดท้ายด้วย รายการ ยัง แชมเปี้ยนชิพ คัพ เมืองวิลไรค์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 3-8 ส.ค.
"โครงการนี้ เป็นโครงการพัฒนานักเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี สู่การแข่งขันแกรนด์สแลมในอนาคต การได้ทุนไปทัวร์ยุโรป นับเป็นข่าวดีมาก จะทำให้ ปัณณพรรธน์ ได้รับประสบการณ์มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาฝีมือก่อนจะก้าวไปสู่ระดับอาชีพ และทีมชาติไทยในอนาคต" นายสุชัย กล่าวในช่วงท้าย