วงการมอเตอร์สปอร์ต เศร้า! "กีระเกียรติ" เจ้าของ BMW สีเขียวในตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ

วงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยถึงคราวเศร้า เมื่อ "เปาะ" กีระเกียรติ เย็นมะโนช ตำนานนักแข่งรถชื่อดัง และผู้จัดแข่งขันรถยนต์มืออาชีพชื่อดังของไทย เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 04.11 น. ของเช้าตรู่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
สำหรับ กีระเกียรติ เย็นมะโนช เจ้าของทีมแข่งสังกะสีสามมงกุฏ และผู้ปลุกปั้นวงการซูเปอร์คาร์ของไทยให้โด่งดังเป็นพลุแตก ถือเป็นนักแข่งรถขวัญใจแฟนกีฬายานยนต์ยุค 80s-90s ที่มีความผูกพันและโดดเด่นอย่างมากกับการขับรถ BMW สีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์
โดย กีระเกียรติ ถือเป็นผู้จัดรถแข่งที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาในประเทศไทย เป็นผู้กำเนิดรายการ Super Car Thailand Championship ก่อนที่ Thailand Super Series จะรับไม้ต่อจนเป็น FIA Grade 3 ถึงทุกวันนี้ และยังเป็นผู้จัดการแข่ง Idemitsu Super Turbo อีกด้วย