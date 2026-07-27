"ซ้อก้าด" ได้เสื้อหงส์ 7 ตัว เขียนข้อความบอกใส่ให้ครบ 7 วัน แถมจักรเย็บผ้าพร้อมเสื้อแมนยูบอกตัดเลยตามสบาย

กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนฟุตบอลบนโลกออนไลน์ เมื่อ “ซ้อก้าด” อินฟลูเอนเซอร์คนดัง โพสต์เล่าเรื่องราวหลังได้รับพัสดุปริศนาที่ไม่มีการระบุชื่อผู้ส่ง
โดยเจ้าตัวเผยข้อความผ่านโซเชียลว่า “พัสดุมาส่ง กล่องแดงไม่เขียนชื่ออีกแล้ว เปิดมาเจอเสื้อลิเวอร์พูล 7 ตัว บอกซ้อใส่เลย 7 วัน ไม่ต้องตัด ไม่พอ เจอจักรเย็บผ้าสีแดงกับเสื้อแมนยูสีใหม่ บอกตัดได้เลย 555555555555”
จากข้อความดังกล่าว สร้างเสียงฮาให้แฟนบอลจำนวนมาก โดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลที่เข้ามาแซวกันสนั่นว่าเป็น “ภารกิจ 7 วัน” ให้ซ้อก้าดใส่เสื้อหงส์แดงตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่เซอร์ไพรส์ช่วงท้ายอย่างการส่งจักรเย็บผ้าสีแดงพร้อมเสื้อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตัวใหม่ และข้อความว่า “ตัดได้เลย” ก็ยิ่งกลายเป็นสีสันของศึกแดงเดือดในโลกโซเชียล
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีแฟนบอลทั้งฝั่งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคัก หลายคนมองว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ของแฟนบอลที่สะท้อนสีสันและมิตรภาพในวงการฟุตบอล แม้จะหยอกล้อกันตามสไตล์คู่ปรับตลอดกาลก็ตาม