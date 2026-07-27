“เฮอร์เบิร์ต” สร้างประวัติศาสตร์แชมป์สกอร์ต่ำที่สุดลิฟกอล์ฟ

ลูคัส เฮอร์เบิร์ต โปรดาวเด่นจากออสเตรเลีย ไม่พลาดแชมป์ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอมฯ หลังโชว์ฟอร์มแกร่งหวดรอบสุดท้ายอีก 10 อันเดอร์พาร์ 62 สร้างประวัติศาสตร์แชมป์สกอร์ต่ำที่สุดของลิฟกอล์ฟด้วยสกอร์รวม 30 อันเดอร์พาร์ 258 ทิ้งห่าง ไทร์เรลล์ แฮตตัน โปรชาวอังกฤษถึง 6 สโตรค พร้อมพาทีม Ripper GC ครองแชมป์ประเภททีมอีกหนึ่งรางวัล
ศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอม พรีเซนเต็ดบาย เจซีบี 2026 มีนักกอล์ฟ 57 คนจาก 13 ทีม ลงแข่งขันที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,332 หลา พาร์ 72 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า ลูคัส เฮอร์เบิร์ต โชว์ฟอร์มเหนือชั้นคว้าชัยชนะแบบนำม้วนเดียวจบ หลังหวดรอบสุดท้ายเข้ามา 10 อันเดอร์พาร์ 62 แบบไร้โบกี้ ทำให้สกอร์รวมจบที่ 30 อันเดอร์พาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติสกอร์ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการแข่งขันลิฟ กอล์ฟ โดยทำลายสถิติเดิมที่ 26 อันเดอร์พาร์ ซึ่ง โบรสัน เดอแชมโบ ลูคัส เฮอร์เบิร์ต และจอน ราห์ม ทำไว้ที่แอฟริกาใต้ เมื่อช่วงต้นฤดูกาล โดยเดอแชมโบชนะด้วยการเพลย์ออฟครั้งนั้น
นอกจากนี้ เฮอร์เบิร์ต ยังสร้างสถิติใหม่สำหรับการทำเบอร์ดี้มากที่สุด (30 ครั้ง) และสถิติรวมเบอร์ดี้กับอีเกิ้ลมากที่สุด (32 ครั้ง) ในรายการเดียวของลิฟกอล์ฟอีกด้วย จากชัยชนะด้วยสกอร์ทิ้งห่างคู่แข่งถึง 6 สโตรกครั้งนี้ เทียบเท่าสถิติชนะขาดลอยที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของลีก โดยเป็นรองสกอร์ทิ้งห่าง 7 สโตรกของ คาเมรอน สมิธ กัปตันทีม Ripper ที่ทำไว้ที่สนามเบดมินส์เตอร์เมื่อปี 2023 สมัยที่เป็นการแข่งขันแบบ 54 หลุม
เฮอร์เบิร์ต ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ลิฟกอล์ฟ เวอร์จิเนีย ด้วยการนำม้วนเดียวจบและทิ้งห่างคู่แข่ง 4 สโตรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กล่าวว่า “สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมได้แสดงศักยภาพความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม” ขณะที่ คาเมรอน สมิธ กัปตันทีม Ripper GC ชาวออสเตรเลียน กล่าวชื่นชมลูกทีมว่า "เหลือเชื่อมาก การเอาชนะคู่แข่งระดับนี้ด้วยสกอร์ห่างถึง 6 สโตรก แถมยังทำสกอร์ 61 และ 62 ได้ในสัปดาห์เดียวกันภายใต้สภาพสนามแบบนั้น มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆ"
ทางด้าน ไทร์เรลล์ แฮตตัน สมาชิกทีม Legion XIII ชาวอังกฤษ เร่งเครื่องหวดวันเดียว 9 อันเดอร์พาร์ 63 ขึ้นมาจบรองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 24 อันเดอร์พาร์ 264 ส่วน โบรสัน เดอแชมโบ กัปตันทีม Crushers GC จากสหรัฐฯ ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสี่วันมี 21 อันเดอร์พาร์ 267