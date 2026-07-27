“ไฮ-เทค” ทะลุป้องแชมป์ดวล “ทีจีอี” บาสฯไทยลีก รอบชิงฯเสาร์นี้

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2569 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรระดับท็อปของประเทศร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ (แชมป์เก่า), คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย (รองแชมป์เก่า), ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา การชิงชัยเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเกมที่ 2 ในระบบชนะ 2 ใน 3 เกม 4 ทีมสุดท้ายได้แก่ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย พบ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ และ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ พบ ชูต อิท ดราก้อนส์
ในคู่ระหว่าง ค็อบบร้า ปะทะ ไฮ-เทค นั้น เกมแรกเป็นทางฝั่งแชมป์เก่าไฮ-เทคที่ยัดเยียดความปราชัยให้แก่รองแชมป์เก่ามาได้ก่อน 83-54 ขึ้นนำ 1-0 เกม มาเกมที่ 2 นี้ ผู้เล่นค็อบบร้าพยายามเดินไฟต์ตลอดเพราะจะพลาดอีกไม่ได้แล้ว และพวกเขาก็ทำผลงานออกมาได้ดีกว่าเกมแรกเสียอีก ช่วงกลางควอเตอร์สองก็สามารถขึ้นนำไฮ-เทคได้อีกด้วย
ทว่าพอเข้าควอเตอร์สาม "ชาฮีด เดวิส" ผู้เล่นอิมพอร์ตของไฮ-เทคมาระเบิดฟอร์มสุดยอด ยิงสามคะแนนคนเดียว 5 ลูกในช่วงเวลาไล่เรี่ยกันในควอเตอร์เดียว จากคะแนนที่เบียดกันกลับเป็นไฮ-เทค ที่ฉีกหนีออกไปถึง 20 คะแนน โมเมนต์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนจนทำให้ไฟที่กำลังลุกโชนของ ค็อบบร้า ต้องทุเราลง
สุดท้ายไฮ-เทค ที่หนีห่างไกลจึงสามารถรักษาระยะห่างของสกอร์ได้จนจบเกม หมดเวลาการแข่งขัน ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 88-70 รวมผล 2 เกมของคู่นี้ ไฮ-เทค ชนะ 2-0 เกม แชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
ขณะที่อีกคู่ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ดวลเกมที่ 2 กับ ชูต อิท ดราก้อนส์ โดยเกมแรก ทีจีอี เฉือนชัยไปได้ก่อน 86-81 กุมความได้เปรียบอยู่ 1-0 มาในเกม 2 นี้ก็ยังคงสูสีเหมือนเดิมเพราะศักยภาพของทั้งสองทีมใกล้เคียงกันมาก ทีจีอี จะเหลื่อมๆ กว่านิดเดียว พวกเขามีแต้มนำชูตอิทตลอดทั้งเกม แต่นำไม่ค่อยเกิน 5 คะแนน
ความดราม่าเกิดขึ้นในช่วง 8.1 วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่สี่ ทีจีอี นำ ชูตอิท อยู่ 79-76 และเกมทำท่าว่าจะจบเช่นนั้น แต่แล้ว ชูตอิท ได้มาเปิดบอลเล่นต่อกับช่วงเวลาอันน้อยนิดและคะแนนที่ตาม 3 แต้ม "นิว" พันธวัช เตชะสำราญ เปิดบอลให้ เอเค ที่หนีตัวประกบมารับลูกแล้วกระโดดยิงสามคะแนนเร็ว ลูกลอยซวบลงห่วงสุดสวย ชูตอิทตีเสมอ 79-79 พร้อมเวลาที่เหลือ 5.9 วินาที ก่อนจะจบควอเตอร์สี่ด้วยสกอร์ดังกล่าว และต้องต่อเวลาพิเศษออกไป 5 นาที
ช่วงต่อเวลาพิเศษเกมก็ยังระทึกใจต่อเนื่อง 1 นาทีสุดท้ายสองทีมเสมอกันที่ 92-92 และ ทีจีอี ได้ครอบครองบอลวึ่งพวกเขาพยายามเผาเวลาให้ได้มากที่สุดก่อนจะเป็น "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช ขึ้นจัมป์ชูตลงไปให้ทีจีอีขึ้นนำ 94-92 กับเวลาที่เหลือ 20 วินาทีสุดท้าย ซึ่งด้วยเวลาที่มันบีบทำให้ ชูตอิท พยายามเร่งทำสกอร์เกินไปจน เอเค ขาดความแม่นยำ และเมื่อชูตไปลง บอลถูกกลับไปเป็นฝ่าย ทีจีอี ครอบครอง ทำให้ชูตอิทต้องพยายามตีฟาวล์เพื่อบอลกลับมา แล้วทีจีอีก็ยิงลูกโทษจากการได้ฟาวล์ลงเรื่อยๆ สุดท้ายจึงจบ
หมดเวลาการแข่งขัน ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ชนะ ชูต อิท ดราก้อนส์ 97-92 รวมผล 2 เกม ทีจีอี ชนะ 2-0 ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับ ไฮ-เทค ในระบบชนะ 2 ใน 3 เช่นกัน ซึ่งคู่ชิงเกมที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 16.00 น.