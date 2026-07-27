จาง วอนยอง เกิร์ลกรุ๊ปดัง วง IVE อวดเอวเอสขาวเนียน ขว้างลูกเปิดเกมเบสบอล MLB

กลายเป็นไวรัลสะท้านโซเชียลข้ามคืน! สำหรับ จาง วอนยอง ไอดอลสาวสุดฮอตจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง IVE ที่ล่าสุดได้รับเกียรติครั้งใหญ่ เดินทางไปทำหน้าที่ขว้างลูกเปิดสนาม ในการแข่งขันเบสบอลเมเจอร์ลีก (MLB) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สนาม ซิตี้ ฟิลด์ มหานครนิวยอร์ก
วอนยอง ปรากฏตัวในชุดเสื้อยูนิฟอร์มลายสไตรป์แนวครอปของทีมเจ้าบ้าน นิวยอร์ก เมตช์ แมตช์กับกางเกงยีนส์ โชว์เอวเอสขาวเนียน และเรียวขาสุดยาว จนแฟนๆต่างประเทศพากันแซวว่า นึกว่าเธอกำลังเดินสับบนรันเวย์แฟชั่นวีคมากกว่าสนามเบสบอล
การมาเยือนนิวยอร์กครั้งนี้ของ วอนยอง ยังพกดวงมาเต็มกระเป๋า เพราะหลังจากที่เธอขว้างลูกเปิดเกมอย่างงดงาม ทีมเจ้าบ้านอย่าง นิวยอร์ก เมตส์ ก็โชว์ฟอร์มดุ ทุบเอาชนะ ลอสแอนเจลิส ดอดเจอร์ ไปได้ 8-3 ทำเอาแฟนๆ เจ้าถิ่นต่างยกตำแหน่งนางฟ้าแห่งโชคลาภให้เธอไปครองทันที
ภาพ : New York Mets