อันเดรีย ปิร์โล มิดฟิลด์ระดับตำนาน ส่อแววหมดสิทธิ์นั่งเก้าอี้กุนซือ ทีมชาติอิตาลี หลังถูกแฉพัวพันบริษัทรับพนันของประเทศรัสเซีย
ขุนพล "อัซซูรี" ชุดแชมป์โลก 2006 เป็นตัวเต็งรับตำแหน่งเฮดโค้ช โดยได้รับการสนับสนุนจาก เปาโล มัลดินี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิก สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) คนใหม่
แต่สมัยคุมทีม เอฟซี ยูไนเต็ด สโมสรของเมืองดูไบ ปิร์โล ได้รับแต่งตั้งเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของ "Fonbet" บริษัทรับพนันรายใหญ่แห่งหนึ่งของรัสเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2025
จานลูกา ดิ มาร์ซิโอ รายงานคำพูดของ ปิร์โล "ผมเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ว่า ผมไม่ได้เป็นตัวเลือกโค้ชทีมชาติอิตาลีอีกแล้ว"
การโฆษณาบริษัทพนัน และรับสปอนเซอร์จากผู้ประกอบการพนัน ทั้งโดยตรงและทางอ้อม เป็นข้อห้ามที่ประเทศอิตาลี
เบื้องต้น อดีตนักเตะ เอซี มิลาน และ ยูเวนตุส โต้แย้งว่า การจับมือกับ Fonbet เป็นการทำหน้าที่นอกเหนือจากการคุมทีม เอฟซี ยูไนเต็ด โดยไม่เต็มใจ
อย่างไรก็ตาม เซอร์เกย์ โลมากิน เจ้าของสโมสร ตอบกลับไม่เป็นความจริง ทำให้ ปิร์โล ต้องรับผิดชอบแบบส่วนตัว
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติมจากกฎระเบียบและมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของ สหภาพยุโรป (EU) หลังรุกรานประเทศยูเครน
รายงานข่าวระบุ ปิร์โล วัย 47 ปี เยือนประเทศรัสเซียหลายครั้ง ตามข้อตกลงกับ Fonbet และเดินทางไปกรุงมอสโก เดือนพฤษภาคม 2026
ปัจจุบัน โรแบร์โต มันชินี กับ อันโตนิโอ คอนเต้ กลายเป็นตัวเต็งคุมทีม แชมป์โลก 4 สมัย ลุยยูโร 2028