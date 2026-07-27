“พินมุกดา” ปราบฟิลิปปินส์ไม่เสียเกม "ถิรวัสส์" หวด 2 เซต เข้ารอบ 16 คน หวดแอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 4 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เป็นวันแรกของรอบเมนดรอว์
พินมุกดา สมศรี นักหวดไทย โชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) เอาชนะ ดาฟีนาห์ ซินซวต จากฟิลิปปินส์ โดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว 6-0 และ 6-0 ทำให้ผ่านเข้ารอบสอง 16 คนสุดท้าย พบกับ จื่อ โยว เหลียง จากฮ่องกง ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ
ทางด้าน ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ นักเทนนิสไทย ก็ผ่านเข้ารอบสอง ประเภทชายเดี่ยว ได้เช่นกัน หลังจากรอบแรก เอาชนะ โอเว่น เชง จากฮ่องกง ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4, 6-1
ส่วนผลการแข่งขันของคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (วาง 1) ชนะ แอมเบอร์ โชว์ (ฮ่องกง) 6-0, 6-0, จันทรรัตน์ ธรานิศร ชนะ อายาเมะ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-0, รินรฎา ช่างพินิจ ชนะ มาโอะ นากามูระ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-1, ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชนะ โซโฮ แอมเบอร์ ควอน (ฮ่องกง) 6-3, 6-7(6-8) และ 6-3, อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 3) ชนะ จอร์เจีย เมย์นาร์ด (ฮ่องกง) 6-1, 6-1
ชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ ชนะ เมสัน ไจรัส โฮ (4-มาเลเซีย) 6-2, 4-6 และ 2-0 Ret. (หายใจไม่ทัน), ก้องภพ แซ่ลิ้ม ชนะ โอลิเวอร์ เลา (ฮ่องกง) 6-0, 6-0, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ นิเลช บราห์มัน (ศรีลังกา) 6-4, 6-3, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 6) ชนะ ไอรุ นางาตะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-3, กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ ชนะ ซง จื่อรุ่ย (จีน) 6-0, 6-1