โค้งสุดท้ายมาเพิ่มอีก 3 ยอดสมัครผู้ว่า กกท.ขยับ 6 ราย ตำรวจ-นักการเมือง-คนกีฬา ท้าชิง

ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท. เพิ่มอีก 3 คน มีทั้ง เจน ปิยะทัต ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, คุณากร มั่นนทีรัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย และ พันตำรวจเอก ชัยพร ออฟูวงศ์ รองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมเวลานี้มีผู้สนใจแล้วรวมทั้งหมด 6 คน
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการ กกท. โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 กกท. หัวหมาก โทร. 0-2186-7111 ต่อ 1217 หรือ 7950 ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กกท. hrm@sat.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น. นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้มายื่นใบสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท. เพิ่มอีก 3 คน ได้แก่ นายเจน ปิยะทัต ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, นายคุณากร มั่นนทีรัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย และ พันตำรวจเอก ชัยพร ออฟูวงศ์ รองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดย นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย, ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก และนายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้มายื่นใบสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท. ไปก่อนหน้านี้ ทำให้รวมแล้วถึงเวลานี้มีผู้สนใจแล้วรวมทั้งหมด 6 คน