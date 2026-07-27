'มาดามแป้ง' มอบบัตรฟรี ให้ 'โรงเรียน-อคาเดมี' เชียร์ทีมชาติไทย พบ มาเลเซีย ศึกอาเซียน คัพ 2026

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สานต่อโครงการเพื่อเยาวชน โดยการมอบบัตรเข้าชมฟรี ให้กับโรงเรียน หรือ อคาเดมี เชียร์ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 2 ที่จะพบกับ มาเลเซีย ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ หรือ อคาเดมี ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้า สมาคมฯ โดย #มาดามแป้ง จะมอบบัตรเข้าชมให้กับ โรงเรียน หรือ อคาเดมี ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล แบบติดขอบสนาม โดยมีเงื่อนไขการแจกบัตร ดังนี้
แจ้งความประสงค์ขอรับบัตร ได้ที่ media@fathailand.org ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 และจะมีอีเมลตอบกลับไป เมื่อทางสมาคมฯ ได้คัดเลือก (มีจำนวนจำกัด)
สำหรับ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 2 ทีมชาติไทย จะพบกับ มาเลเซีย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.ถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW ซื้อบัตรได้ที่ https://shorturl.asia/zlmX2