อัสสัมชัญ ยูไนเต็ดผงาดแชมป์ยินตันยู-14 อาเซียนดรีมฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์ 2026

ทีมเจ้าสัวน้อย อัสสัมชัญ ยูไนเต็ดตัวแทนไทย ดวลเดือดก่อนชนะ ชิงะ ซีเล็ค จากญี่ปุ่นขาดลอย 4-0 ในรอบชิงชนะเลิศ ศึกลูกหนังเยาวชนอาเซียน ซึ่งเฟ้นหาดาวรุ่งร่วมฝึกซ้อมกับทีมเจลีกในประเทศญี่ปุ่น 2 คน
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียน ยินตัน ยู-14 อาเซียน ดรีม ฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์ 2026 (JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2026) ครั้งที่ 9 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ VERSO International School (เวอร์โซ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล) จังหวัดสมุทรปราการ มีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากประเทศไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย รวม 16 ทีม ร่วมประชันฝีเท้า ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลตลอดทัวร์นาเมนต์
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก มาซาโอะ คิบะ อดีตนักฟุตบอลอาชีพเจลีก และทูตเจลีกประจำภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน และ อิชิดะ ฮิเดซึกุ กรรมการผู้จัดการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมเป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
ในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง ทีมเจ้าสัวน้อย อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด จากประเทศไทย และ ชิงะ ซีเล็ค ทีมจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ก่อนฝ่าด่านคู่แข่งผ่านเข้าสู่เกมตัดสินแชมป์ได้สำเร็จ
เกมในนัดชิงชนะเลิศ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เป็นฝ่ายไล่ถล่มคู่แข่ง สามารถคว้าชัยชนะเหนือ ชิงะ ซีเล็คไปด้วยสกอร์ 4-0 ประตู พร้อมผงาดครองแชมป์ ยินตัน ยู-14 อาเซียน ดรีม ฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์ 2026 ได้สำเร็จ ส่วน คู่ชิงอันดับ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชนะจุดโทษ สโมสรฟุตบอลยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม จากมาเลเซีย 4-3 หลังจากเสมอในเวลา 0-0
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAT) และ Japan Dream Football Association (JDFA) เจแปน ดรีม ฟุตบอล แอสโซซิเอชัน (เจดีเอฟเอ) โดยมี บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลเยาวชน เปิดโอกาสให้ได้ลงแข่งขันกับทีมชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
ภายหลังจบการแข่งขัน ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมและนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นตลอดการแข่งขัน ดังนี้
รางวัล ผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) กฤษกร มูลศรีสุข จาก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด และ ท็อปสกอร์ (Top Scorer) ภูวิสิฐกุล อยู่รุ่ง จาก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
ส่วนรางวัลเอเชียน ดรีม เพลเยอร์ อวอร์ด (ASEAN Dream Player Award) 2 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้ ถือเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงคุณค่าของการแข่งขัน โดยจะคัดเลือกนักเตะเยาวชนดีเด่นจำนวน 2 คน รับประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้น ที่ ประเทศญี่ปุ่น และร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J.League Academy (เจลีก อะคาเดมี) เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต ผู้ที่ได้รับรางวัล 2 คน ประกอบด้วย ภัคพล ศรีปัดถา จาก ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี และ แซม เทย์เลอ จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์
แซม เทย์เลอ จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้ที่ได้รับโอกาสไปซ้อมกับทีมเยาวชน เจลีก เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่จะได้ไปญี่ปุ่นเพราะยังไม่เคยไป คิดว่ารางวัลนี้ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอล และยังทำใ้ห้ผมได้ฝึกระเบียบวินัยในแบบคนญี่ปุ่นด้วย
ขณะที่ ภัคพล ศรีปัดถา จาก ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี กล่าวว่า ไม่คิดเลยว่าจะได้รับรางวัลนี้และดีใจเพราะผมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมเจลีกในญี่ปุ่น ผมมั่นใจว่าผมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลกลับมาพัฒนาและส่งต่อให้เพื่อนๆ ด้วยกัน