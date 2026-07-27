เทควันโดพุมเซ่ไทยฟอร์มเจ๋ง กวาด 7 ทอง 2 เงิน ศึกคิมุนยองคัพ

การแข่งขันเทควันโด รายการ "7th Kimunyong Cup International Open Taekwondo Championships" ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา รายการนี้สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ส่งจอมเตะไทย ในโครงการ "Domestic Power 2026" เข้าร่วมการแข่งขัน ปรากฏว่า นักกีฬาไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามา 7 เหรียญทอง กับ 2 เหรียญทองแดง
สำหรับ 7 เหรียญทอง มาจากประเภทพุมเซ่คู่ผสม (ศิรินทิพย์ จันทศรี/ปุญวิชย์ สมวิทูร), ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง (สุชานันท์ อินทร์แจ้ง/ภริทภร ณ บางช้าง/ศิรินทิพย์ จันทศรี), ประเภทพุมเซ่ทีมชาย (นิธิกร ยิ้มประเสริฐ/ปุญวิชย์ สมวิทูร/ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด), ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง ณัฐนรี คำสอาด, ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชาย ปัณณธร ศิริโสม, ประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม (ณัฐนรี คำสอาด/ศุภวิชญ์ ชูผล) และประเภทฟรีสไตล์ทีมผสม (ศุภวิชญ์ ชูผล/ณัฐชนน อุ่นจันทึก/ปัณณธร ศิริโสม/ปารณัท วงศ์หินกอง/มนันย์ ทองบ้านบ่อ)
ส่วน 2 เหรียญทองแดง ได้จากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง มนันย์ ทองบ้านบ่อ กับ ประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม (ปารณัท วงศ์หินกอง/ณัฐชนน อุ่นจันทึก)