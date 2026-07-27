"น้องพายุ" ลูกสาวแม่ชม ซิวแชมป์ “ทรูวิชั่นส์ – โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมเปี้ยนชิพ 2026

การแข่งขันรถคาร์ทเยาวชน รายการ “ทรูวิชั่นส์–โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมเปี้ยนชิพ 2026” สนามที่ 1 เปิดฉากดวลความเร็วอย่างเข้มข้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา โดยมีนักแข่งเยาวชนมือใหม่ จากโครงการทรูวิชั่น โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ท เทรนนิ่ง ร่วมทำการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคัก และเสียงเชียร์จากผู้ชมรอบสนาม แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เดินทางมาให้กำลังใจแน่นสนามอย่างคับคั่ง
ผลการแข่งขันในรุ่น CADET B อายุ 8–9 ปี ปรากฏว่า “น้องพายุ” ด.ช.พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ รถหมายเลข 69 โชว์ฟอร์มการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม ในรอบสุดท้าย เบียดแซงขึ้นนำทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าแชมป์สนามเปิดฤดูกาลไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่รุ่น CADET B อายุ 10–11 ปี ด.ช.ภูวริช วงษ์สืบ ขับรถหมายเลข 88 ขับได้อย่างมั่นใจและรักษาความได้เปรียบตลอดการแข่งขัน ก่อนคว้าแชมป์สนามแรกไปครองเช่นกัน
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ ทรูวิชั่นส์ , โตโยต้า , โตโยต้าธนบุรี และ ทูดับเบิ้ลยู คาร์ทติ้ง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ก้าวเข้าสู่กีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างถูกต้อง ปลูกฝังทักษะการขับขี่ ความมีวินัย น้ำใจนักกีฬา และสร้างโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นนักแข่งรถระดับอาชีพในอนาคต หลังจากสนามเปิดฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น บรรดานักแข่งเยาวชนต่างเก็บคะแนนสะสม และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสนามต่อไป ซึ่งคาดว่าจะยิ่งทวีความสนุกและดุเดือดมากขึ้น เมื่อทุกคนต่างมุ่งเป้าสู่ตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาล 2026 สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่น คาเดทบี อายุ 8-9 ปี
อันดับที่ 1 ด.ช.พายุ รังสีสิงห์พิพัฒน์ ขับรถหมายเลข 69
อันดับที่ 2 ด.ญ.ณัฏฐ์รัมภา รุ่งโรจน์ธนกุล ขับรถหมายเลข 95
อันดับที่ 3 ด.ช.ธีรดนย์ วนะภูติ ขับรถหมายเลข 55
อันดับที่ 4 ด.ช.ศิรัชฌกรณ์ จิตพะนอรักษ์ ขับรถหมายเลข 47
อันดับที่ 5 ด.ช.อลันวฤทธิ์ วงศ์พรหมินทร์ ขับรถหมายเลข 63
อันดับที่ 6 ด.ช.อภิภู รัตนเศรณี ขับรถหมายเลข 24
อันดับที่ 7 ด.ช.พสิษฐ์ จันทร์สุกรี ขับรถหมายเลข 45
อันดับที่ 8 ด.ช.อาวีราช จันต์ ขับรถหมายเลข 15
อันดับที่ 9 ด.ช.ธีภพ เงาวิศิษฎ์กุล ขับรถหมายเลข 21
อันดับที่ 10 ด.ช.ภีมญภัฏฐ์ เลิศทวีวิทย์ ขับรถหมายเลข 99
รุ่น คาเดทบี อายุ 10-11 ปี
อันดับที่ 1 ด.ช.ภูวริช วงษ์สืบ ขับรถหมายเลข 88
อันดับที่ 2 ด.ช.เดวิด วันเดอร์ไวย์เดอ ขับรถหมายเลข 23
อันดับที่ 3 ด.ช.ระฟ้า สุขรุ่ง ขับรถหมายเลข 10
อันดับที่ 4 ด.ช.ภพธรรม แตงอ่อน ขับรถหมายเลข 33
อันดับที่ 5 ด.ช.ภาคิณ สินธุฉาย ขับรถหมายเลข 17
อันดับที่ 6 ด.ช.กฤติธี สรวงโกมล ขับรถหมายเลข 11
อันดับที่ 7 ด.ช.กันทิชา อินสมเชื้อ ขับรถหมายเลข 67
อันดับที่ 8 PETR BOGDANENKO ขับรถหมายเลข 9
อันดับที่ 9 ด.ช.ธรรศปริชณ์ สวัสดิโสภากุล ขับรถหมายเลข 68
อันดับที่ 10 ด.ช.อภิชา รุ่งสว่างเจริญ ขับรถหมายเลข 26
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 21 คน สามารถติดตามความสนุกในศึกรถคาร์ทเยาวชน รายการ ทรูวิชั่นส์ – โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ สนามที่ 2 ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ 2W KARTING ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป