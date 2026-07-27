ALPINE SPORTS GROUP เปิดตัว “ALPINE BOOST” Sport Jelly

Alpine Sports Group โดย บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เปิดตัว ALPINE BOOST อย่างเป็นทางการ พร้อมจับมือบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ Jele พัฒนา Sport Jelly ภายใต้แนวคิด Boost Your Performance เพื่อตอบโจทย์นักกีฬา ผู้รักการออกกำลังกาย และกลุ่ม Active Lifestyle ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลร่างกายในทุกช่วงของการออกกำลังกาย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนสมรรถนะ รักษาระดับพลังงาน และช่วยให้ร่างกายพร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิดด้าน Wellness กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การพักผ่อน การฟื้นฟูร่างกาย หรือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
“ALPINE BOOST สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Alpine Sports Group โดย บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านกีฬา สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร พร้อมเดินหน้าสร้าง Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงกีฬา และคุณภาพชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการดูแลร่างกายอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ”
ด้าน นายอดิศักดิ์ สุนทรส กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Hospitality บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Alpine Sports Group มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าผ่านธุรกิจกีฬาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล และสนามเทนนิส ทำให้มองเห็น Pain Point ของนักกีฬาและผู้รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ลดลงระหว่างกิจกรรม ความอ่อนล้าจากการสูญเสียเหงื่อ ความเสี่ยงของการเกิดตะคริว รวมถึงการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
“ALPINE BOOST ถูกพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในชีวิตจริงของนักกีฬา ที่รู้ว่าประสิทธิภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมในทุกช่วงเวลา จึงออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเตรียมร่างกาย ระหว่างการออกกำลังกาย และหลังการออกกำลังกาย ช่วยรักษาระดับพลังงาน เสริมความพร้อมของร่างกาย และตอบโจทย์ทุกกิจกรรม ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่าย สดชื่น พกพาสะดวก และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่”
ALPINE BOOST ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 สูตร ซึ่งออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงของการออกกำลังกาย ได้แก่
READY FORMULA (Lemon Salted Flavour) สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย ด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl-เคซีแอล) ช่วยทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียจากเหงื่อ เติมความสดชื่น ลดความเสี่ยงของอาการอ่อนล้าและตะคริว เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งหรือกีฬาที่ใช้เวลาต่อเนื่อง
ENERGY FORMULA (Mixberry Flavour) ผสาน BCAA และ L-Carnitine เพื่อช่วยเสริมพลังงานระหว่างออกกำลังกาย สนับสนุนความต่อเนื่องของการทำกิจกรรม และช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับกีฬาหรือกิจกรรมที่ต้องการเสริมพลังงานระหว่างออกกำลังกาย
RECOVERY FORMULA (Lychee Flavour) ผสาน BCAA เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย ลดความเหนื่อยล้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลร่างกายหลังออกกำลังกาย และเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป
นางกิตติยา ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Jele และ Alpine Sports Group โดย บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เข้ากับองค์ความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อสร้าง Sport Jelly ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ รสชาติ และความสะดวกในการบริโภค
“ทีมงานของทั้งสององค์กรได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิด สูตรส่วนผสม รสชาติ และเนื้อสัมผัส เพื่อให้ ALPINE BOOST สามารถตอบโจทย์การดูแลร่างกายในแต่ละช่วงของการออกกำลังกาย พร้อมคงมาตรฐานคุณภาพและความอร่อยที่ผู้บริโภคคุ้นเคย เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย”
ALPINE BOOST พร้อมวางจำหน่ายที่ Alpine Golf Club, Alpine Golf Resort Chiang Mai, Alpine Football Camp Training, Alpine Tennis Club, Thames Racquet Yard ณ โรงแรม Thames Valley Khao Yai และ SC Fitness Centre ณ โรงแรม SC Park เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle
การเปิดตัว ALPINE BOOST ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Alpine Sports Group โดย บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านกีฬา สู่การพัฒนา Sport Nutrition Solution และการสร้าง Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงกีฬา โภชนาการ การฟื้นฟูร่างกาย และคุณภาพชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ
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