"Konami" เอาใจคนไทยพา "รูนีย์" ควง 2 แข้งตำนาน "ช้างศึก" ร่วม "eFootball™ World Festival" กลางกรุงเทพฯ

โคนามิ ดิจิทัล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จัดงาน "eFootball™ World Festival in Bangkok" มหกรรมสำหรับแฟนเกมฟุตบอล eFootball™ สุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกับสาวกเกมฟุตบอล eFootball™ พร้อมเปิดตัวบิ๊กอัปเดตครั้งสำคัญสำหรับตลาดไทย และถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “eFootball™ CONNECT in World Festival” เผยทิศทางและข้อมูลล่าสุดของตัวเกมไปสู่สายตาแฟนกีฬาอีสปอร์ตทั่วโลก
เปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์ ยกระดับประสบการณ์เพื่อแฟนบอลชาวไทย ไฮไลต์สำคัญของงาน สร้างความฮือฮาสำหรับแฟน eFootball™ เมื่อ KONAMI ประกาศเพิ่มระบบเสียงพากษ์ไทยและบรรยายการแข่งขันภาษาไทยเข้าไปในเกม เพื่อยกระดับประสบการสำหรับผูเล่นชาวไทยให้ได้อรรถรสมากขึ้น พร้อมประกาศความร่วมมือกับ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งจะปรากฏตัวในเกม eFootball™ เป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะระดับ Legend ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กรรมการกลางและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้กลับมาปรากฏตัวในเกม eFootball™ อีกครั้ง เพราะทำให้นึกถึงช่วงเวลาการค้าแข้ง พร้อมเชื่อว่าอีสปอร์ตมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับกีฬาฟุตบอล และหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนหันมาสนใจฟุตบอลและร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในอนาคต
ภายในงาน KONAMI ยังเปิดตัวการแข่งขันอีสปอร์ต "Jay Cup" ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ ชนาธิป สรงกระสินธ์ พร้อมประกาศให้ OHANA ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ร่วมเป็นผู้สนับสนุนพิเศษของการแข่งขัน โดยตัวแทนจาก OHANA กล่าวว่า "eFootball™ ไม่ได้เป็นเพียงเกมฟุตบอล แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของแฟนบอลยุคใหม่ ที่สามารถสร้าง Dream Team และลงแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว"
ด้าน "เจ" ชนาธิป สรงกระสินธ์ กล่าวว่า หลังจาก Jay Cup ครั้งแรกได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เล่นทั่วประเทศ ก็รู้สึกดีใจที่การแข่งขันจะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ ภายใต้ชื่อ Jay Cup Vol.2 ซึ่งเตรียมความพิเศษไว้มากกว่าเดิม ทั้งกิจกรรมและผู้สนับสนุน พร้อมชวนแฟนเกม eFootball™ ทุกคนมาร่วมแข่งขันและสนุกไปด้วยกัน
ขณะที่ นายจุนอิจิ ทายะ General Producer ของ eFootball™ กล่าวว่า KONAMI ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา eFootball™ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเล่นที่ตอบโจทย์ผู้เล่นในทุกภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย พร้อมผลักดันการเติบโตของคอมมูนิตี้ฟุตบอลและอีสปอร์ตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยหวังให้ eFootball™ เป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นทั่วโลกได้สนุกและเติบโตไปด้วยกัน
ในช่วงของกิจกรรม "eFootball™ CONNECT in World Festival" KONAMI ได้มีการเปิดตัว เซร์คิโอ อเกวโร อดีตยอดกองหน้าระดับตำนานของวงการฟุตบอลโลก ที่จะเข้าร่วมเกม eFootball™ เป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะระดับ Legend พร้อมประกาศการกลับมาของ เวย์น รูนีย์ (Wayne Rooney) ตำนานทีมชาติอังกฤษ ที่จะมาพร้อมความสามารถใหม่ภายในเกม
และเพื่อร่วมฉลองการจัดงานในครั้งนี้ KONAMI ได้มอบนักเตะระดับ Legend ฟรี 1 คน จากรายชื่อนักเตะระดับตำนานทั้งหมด 11 คน ซึ่งรวมถึง Sergio Agüero และ Wayne Rooney ผ่านกิจกรรมล็อกอิน ซึ่งผู้เล่นยังสามารถรับนักเตะระดับ Legend เพิ่มเติมอีก 1 คน จากรายชื่อนักเตะชุดเดียวกัน เมื่อทำภารกิจภายในเกมครบตามเงื่อนไข
นอกจากนี้ KONAMI ได้เซอร์ไพรส์แฟนเกมครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม กับการเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ "Custom Tournament" และรูปแบบ Team Playstyle "Overload" เพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นสร้างรูปแบบการแข่งขันที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเพิ่มการรองรับภาษาไทย ใน eFootball™ KICK-OFF! สำหรับ Nintendo Switch™ 2 ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเล่นสำหรับผู้เล่นชาวไทยอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการปรากฏตัวของ เวย์น รูนีย์, เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ที่ร่วมพูดคุยและพบปะแฟนเกมอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน eFootball™ ระดับโลก พร้อมมองว่างานครั้งนี้ไม่เพียงเปิดเวทีให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้แสดงศักยภาพและแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสะท้อนศักยภาพของวงการฟุตบอลและอีสปอร์ตไทยสู่สายตาแฟนกีฬาจากทั่วโลก
นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลก โซนกิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟ และบูธกิจกรรมจากความร่วมมือกับ Manchester United ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ในส่วนของ eFootball™ Championship 2026 World Finals ปิดฉากความยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เล่น eFootball™ จากทั่วโลก โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Console Division และ Mobile Division ประเภทละ 16 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งล้วนผ่านการคัดเลือกจากรอบ Online Qualifiers ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบน็อกเอาต์ เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก
ผลการแข่งขันปรากฏว่า FUTEASY_10 จากประเทศบราซิล คว้าแชมป์ประเภท Console Division หลังเอาชนะ ETTORITO ขณะที่ Rentao จากประเทศบราซิล คว้าแชมป์ประเภท Mobile Division จากชัยชนะเหนือ YASSINE ETTADLAOUI
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นภายในงาน eFootball™ World Festival in Bangkok ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนเกมที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง สร้างบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน
ปีนี้นับเป็นการจัดการแข่งขัน eFootball™ Championship ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกมากกว่า 45.21 ล้านคน จากกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 8.79 ล้านคน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของคอมมูนิตี้ eFootball™ และความนิยมของเกมในระดับนานาชาติ