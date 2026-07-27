AIS Academy คัดเข้ม! คว้า 36 นักพากย์หน้าใหม่จากโปรเจกต์ "ปั้นนักพากย์ สร้างอาชีพ"

AIS Sport Academy ปิดฉากโครงการ “ปั้นนักพากย์ สร้างอาชีพ” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสและต่อยอดศักยภาพคนไทย พร้อมร่วมยกระดับวงการกีฬาภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างโอกาส เสริมความรู้ สู่มืออาชีพ” เปิดเวทีให้ผู้ที่หลงใหลในงานพากย์จากทุกเพศทุกวัยได้ประชันความสามารถ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นเพื่อเติมสีสันและอรรถรสให้การบรรยายกีฬา จนได้ 36 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ เตรียมก้าวสู่เส้นทางนักพากย์กีฬาอาชีพ และร่วมเสริมทัพทีมผู้บรรยายศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่บน AIS PLAY
ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน นับตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องฝ่าด่านคัดเลือกอย่างเข้มข้น เริ่มจากการส่งคลิปบรรยายออนไลน์ ก่อนผ่านเข้าสู่รอบ Final ซึ่งคัดเลือกตัวแทนจากทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นกับนักพากย์ระดับแนวหน้า พร้อมประชันฝีไม้ลายมือในการบรรยายสดต่อหน้าคณะกรรมการ ณ AIS SIAM จนคัดเลือกเหลือ 36 เสียงคุณภาพ ที่พร้อมก้าวสู่การถ่ายทอดศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026/27 บน AIS PLAY
ด้าน คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AIS เชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทย ไม่ได้มีเพียงการสนับสนุนการแข่งขันหรือการถ่ายทอดสดเท่านั้น แต่ต้องเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ ‘ปั้นนักพากย์ สร้างอาชีพ’ จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ AIS Sport Academy ที่ต้องการเปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่สายอาชีพจริง พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสปอร์ตคอนเทนต์ของประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมกีฬาที่มีคุณภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านกีฬารุ่นใหม่ที่สามารถเติบโตได้ในระดับอาชีพ”
ทั้งนี้ นักพากย์หน้าใหม่ทั้ง 36 คน จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความตื่นเต้นของศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้า พร้อมร่วมสร้างสีสันและมิติใหม่ให้กับการรับชมของแฟนบอลทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามผลงานและร่วมส่งกำลังใจให้พวกเขาได้ทาง AIS PLAY