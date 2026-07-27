"คิง คาซู" 59 ยังแจ๋ว ยิงประตูแรกรอบ 4 ปี

คาซูโยชิ มิอูระ กองหน้าระดับตำนาน ยิงประตูแรกรอบ 4 ปี ด้วยวัย 59 ให้ ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด สโมสรระดับดิวิชัน 3 ของญี่ปุ่น
"คิง คาซู" ส่งบอลตุงตาข่ายนาที 52 เป็นประตูนำห่าง 5-0 ก่อนจบลงด้วยผลชนะ อิวากิ ฟูรูคาวะ ขาดลอย 7-0 ศึกเอ็มเพอเรอร์ คัพ วันเสาร์ที่ผ่านมา (25 ก.ค.)
นับเป็นประตูแรกนับตั้งแต่สมัยยิงให้ ซูซูกะ พีจี (ปัจจุบัน คือ แอตเลติโก ซูซูกะ) พบ เอฟซี โอซากา เดือนพฤศจิกายน 2022
มิอุระ เป็นผู้เล่นที่แฟนๆ รักมากสุดในประเทศ และดาวดังของ เจ ลีก ยุคก่อตั้งเมื่อปี 1993 เริ่มต้นอาชีพกับ ซานโตส สโมสรของลีกบราซิล ปี 1986 และย้ายไปค้าแข้งหลายสโมสร ที่ประเทศอิตาลี, โครเอเชีย และ ออสเตรเลีย
ดาวยิงจอมเก๋า เข้าสู่ซีซันที่ 42 ของอาชีพ หลังขยายสัญญายืมตัวจาก โยโกฮามา เอฟซี สโมสรระดับดิวิชัน 2 จนถึงเดือนมิถุนายน 2027
สถิติระดับทีมชาติ มิอุระ ติดธง "ซามูไร บลู" 89 เกม ยิง 55 ประตู และเปรยไว้ว่าจะเล่นฟุตบอลอาชีพจนอายุขึ้นเลข 6