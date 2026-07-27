"นอร์ริส" ป้องแชมป์ที๋ฮังกาโรริง "อันโตเนลลี" นำห่าง 50 แต้ม

แลนโด นอร์ริส แชมป์โลก ฟอร์มูลา วัน 2025 ฉลองชัยชนะเรซแรกของฤดูกาล และ 12 ตลอดอาชีพ รายการ ฮังกาเรียน กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม
นักขับวัย 26 ปี ออกสตาร์ทตำแหน่งโพล แต่ต้องไต่อันดับขึ้นมาใหม่ หลังเสียผู้นำแก่ ออสการ์ ปิแอสตรี เพื่อนร่วมทีม แม็คลาเรน กระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่า แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน จาก เรด บูลล์ 15 วินาที ขณะที่ คิมี อันโตเนลลี ผู้นำคะแนนสะสม ประเภทบุคคล จบอันดับ 3
ความหวัง แม็คลาเรซ จบเรซแบบวัน-ทู สิ้นสุด หลัง ปิแอสตรี ความเร็วตก และออกจากการแข่งขัน เนื่องจากเกียร์บ็อกซ์ขัดข้อง
ชาร์ลส เลอแคลร์ กับ ลูอิส แฮมิลตัน คู่หูเฟอร์รารี เข้าเส้นชัยอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ ตามด้วย ไอแซ็ค ฮาดยาร์ จาก เรด บูลล์, จอร์จ รัสเซลล์ จาก เมอร์เซเดส และ เลียม ลอว์สัน จาก เรซซิง บูลล์ส
นิโก ฮัลเคนเบิร์ก เก็บแต้มแรกแก่ทีม ออดี หลังจบอันดับ 9 และ อาร์วิด ลินบลัด รุกกีจาก เรซซิง บูลล์ส จบอันดับ 10
นอร์ริส ป้องกันแชมป์ที่ฮังกาโรริง ซึ่ง แม็คลาเรน เข้าวินมาตลอด 3 ปีล่าสุด
จบเรซ อันโตเนลลี เก็บเพิ่ม 15 แต้ม รวมมี 219 แต้ม มากกว่าอันดับ 2 แฮมิลตัน 50 แต้ม ส่วน นอร์ริส เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 128 แต้ม รั้งอันดับ 5 ของตาราง ตามหลัง รัสเซลล์ (160) และ เลอแคลร์ (138)