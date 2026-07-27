“แม่ชม” กรี๊ดลั่นสนาม! “น้องพายุ” แซงโค้งท้ายสุดเดือด ผงาดแชมป์โกคาร์ทสนามแรก

สร้างความประทับใจให้แฟนๆ และครอบครัวไม่น้อย เมื่อ “น้องพายุ” ลูกชายของ “ชมพู่ อารยา” กับ “น็อต วิศรุต” โชว์ฝีมือการขับรถโกคาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน TrueVisions–TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามที่ 1 ที่สนามพีระเซอร์กิต จ.พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จังหวะสำคัญของการแข่งขันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเรซ เมื่อ “น้องพายุ” อาศัยความนิ่งและจังหวะเร่งเครื่อง แซงคู่แข่งก่อนพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าแชมป์สนามเปิดฤดูกาลได้อย่างสุดมันส์ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์ริมสนาม โดยเฉพาะ “แม่ชม” ที่ออกอาการลุ้นหนัก ก่อนจะกรี๊ดลั่นด้วยความดีใจทันทีที่ลูกชายคว้าชัยได้สำเร็จ
ชัยชนะครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ “น้องพายุ” บนเส้นทางมอเตอร์สปอร์ต หลังเข้าร่วมฝึกฝนทักษะการขับโกคาร์ทอย่างต่อเนื่อง และเริ่มฉายแววความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อย จนสามารถประเดิมแชมป์ในสนามแรกของปีได้อย่างน่าประทับใจ