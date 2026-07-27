ช็อกคอมมอนเวลธ์เกมส์ นักยิมนาสติกผู้ดีพลาดตกบาร์เดี่ยว ช็อตลงศรีษะปักพื้นต้องหามส่งโรงหมอ

เกิดเหตุระทึกขวัญในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ กีฬาคอมมอนเวลธ์เกมส์ 2026 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ เมื่อ กาเบรียล แลงตัน นักยิมนาสติกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษวัย 19 ปี โชว์ผิดพลาด ทำมือระหว่างเล่นอุปกรณ์บาร์เดี่ยว ทำให้ร่างร่วงจากความสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งจังหวะลงพื้น นั้นศีรษะและลำคอปักกระแทกเบาะอย่างรุนแรงจนนอนแน่นิ่ง
ทั้งนี้ทีมแพทย์กว่า 10 ชีวิต ต้องรีบกรูเข้าปฐมพยาบาลกลางสนามนานกว่า 15 นาที ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชม ก่อนจะทำการดามคอและหามขึ้นเปลส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยสัญญาณถ่ายทอดสดต้องรีบตัดภาพหนีเพื่อความเป็นส่วนตัวของนักกีฬา
อย่างไรก็ตาม แฟนๆกีฬาโล่งใจได้เมื่อสมาคมยิมนาสติกอังกฤษแถลงว่า ผลสแกนไม่พบการบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกสันหลัง มีเพียงอาการสมองกระทบกระเทือนเท่านั้น และปัจจุบันแลงตันปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่โรงแรมแล้ว พร้อมร่วมฉลองกับเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันสู้ต่อจนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จด้วย