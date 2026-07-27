เพชรไดมอน ปะทะ มัจฉานุ คู่เอกมวยไทยพันธมิตร

คู่เอกศึกมวยไทยพันธมิตร จันทร์นี้ เป็นการพบกันของสองดาวรุ่งฟอร์มสด เพชรไดมอน ดวล มัจฉานุ ทรู วิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสด
ความเคลื่อนไหวศึกมวยไทยพันธมิตร คู่เอกประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่เวทีเวิล์ดสยามสเตเดี้ยม ตะวันนา เป็นการโคจรมาดวลเดือดของสองนักชกดาวรุ่งวัย 15 ปี เท่ากันพอดี ระหว่าง เพชรไดมอน ช.ห้าพยัคฆ์ มุมแดง จากจังหวัดศรีสะเกษ ปะทะ มัจฉานุ ส.บุญมีฤทธิ์ มุมน้ำเงิน จากจังหวัดสงขลา
ทางฝั่งเพชรไดมอนถือว่าเหนือกว่าด้วยเรื่องกระดูกมวยและประสบการณ์บนสังเวียนที่ผ่านการชกมาอย่างโชกโชนกว่า 50 ไฟต์ โดดเด่นด้วยสไตล์มวยฝีมือครบเครื่องและมีทีเด็ดวงในตั้งแขนขวางหน้าได้อย่างจัดจ้าน การันตีความเก๋าเกมจากไฟต์ล่าสุดเอาชนะคะแนน เป็นดาว บ.รุ่งโรจน์ มาได้อย่างเด็ดขาด
ขณะที่มัจฉานุแม้ประสบการณ์จะเป็นรองแต่ชดเชยด้วยความสดและฟอร์มที่กำลังร้อนแรงสุดขีด เก็บชัยชนะรวดมาสามไฟต์ติดต่อกัน แถมเพิ่งผงาดคว้าแชมป์ที่ว่างรุ่นร้อยปอนด์ของเวทีอ้อมน้อยมาครองได้สำเร็จ ถือเป็นมวยจังหวะฝีมือที่กำลังอยู่ในช่วงพีกและพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยม การเผชิญหน้ากันครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า ความเก๋าเกมและไหวพริบของเพชรไดมอน จะสามารถหยุดความสดและพละกำลังของแชมป์ป้ายแดงอย่างมัจฉานุได้หรือไม่
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