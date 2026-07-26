อดีตนักหวดทีมชาติ-โค้ชดัง ดับปริศนาคาบ้านพักพัทยา ตำรวจรุดตรวจพบมีดทำครัววางข้างศพ

เกิดเหตุสะเทือนใจแวดวงกีฬาไทย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ก.ค. 2569 หลังตำรวจสภ.หนองปรือ เข้าตรวจสอบเหตุ พบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งบริเวณด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับและสนามเทนนิสขนาดใหญ่
ที่เกิดเหตุภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อต่อมา คือ นายณัฐวี สุขคันทารุณ อายุ 64 ปี เป็นอดีตนักเทนนิสอาวุโสและนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย ทั้งยังเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสและนักปั้นมือทองในแวดวงเทนนิสไทย
สภาพศพนอนหงายอยู่บนที่นอน มีผ้าห่มคลุมร่างไว้ ตรวจสอบพบมีบาดแผลบริเวณข้อศอกด้านซ้าย และพบมีดทำครัวยาวประมาณ 1 ฟุต วางอยู่บนหัวเตียงข้างศพ โดยประตูด้านในถูกล็อกเอาไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ญาติขาดการติดต่อ จึงให้คนดูแลสนามนำกุญแจสำรองมาไขเปิดจนพบศพดังกล่าว
พี่ชายของผู้เสียชีวิต เปิดเผยปมสำคัญว่า เมื่อ 2 วันก่อนน้องชายเพิ่งโทรศัพท์มาปรึกษาด้วยความไม่สบายใจ เนื่องจากมีปัญหากับอดีตลูกศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเทนนิสที่แยกตัวออกไปแล้ว โดยระยะหลังศิษย์รายนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง ทั้งที่น้องชายของตนชุบเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด แต่ยังทำนิสัยไม่ดีใส่ ซึ่งทางญาติยังไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
เบื้องต้น พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมทีมสืบสวนและกองพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริง และเตรียมเรียกตัวอดีตลูกศิษย์รายนี้มาสอบปากคำเพื่อคลี่คลายคดีอย่างเร่งด่วนต่อไป